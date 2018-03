Loren queda en la cuerda floja

lorca 4

mérida 0

3Goles: 1-0 (min. 4) Carrasco. 2-0 (min. 42) Carrasco. 3-0 (min. 60) Chirri. 4-0 (min. 65) Chirri.

3Árbitro: Muñoz Pérez (Valenciano). Amonestó a los visitantes, Felipe Ramos y Julio de Dios. Expulsó por doble amonestación a Javi Chino en el minuto 46 y con roja directa a Golobart en el 78.

3Lorca Deportiva: Simón, Luismi, Argachá, Bonaque, Urzaiz (Lincoln, min. 82), Javi Saura, Chirri, Britos, Carrasco (Juan Arcas, min. 73), Miguelito y Sergio Rodríguez (Pedro Montero, min. 69).

3Mérida: Felipe Ramos, Godswill, Checa (Nana, min. 61), Javi Chino, Golobart, Jose Cruz (Germán, min. 41), Jokin Esparza, Julio de Dios, Javi Gómez, Iván Aguilar (Paco Aguza, min. 67) y Santi Villa.

Ridículo espantoso del Mérida en el partido que ayer jugaron ante el Lorca Deportiva, donde cayó derrotado por 4-0.

Los visitantes dieron un recital de facilidades defensivas, no disputaron el partido y salieron goleados con justicia.

Un desastre total que podría acabar con la destitución del técnico emeritense, Loren Morón, y en el que Javi Chino fue expulsado en el primer minutos del segundo tiempo y Golobart se autoexpulsó en el 65.

A tenor de lo presenciado en la primera parte, el Mérida fue el peor equipo que ha pasado por el estadio Artés Carrasco en la presente campaña.

SIN OPCIONES / El planteamiento que dispuso Loren Morón, ultra defensivo, de poco sirvió. Cinco hombres atrás pero sin las ideas claras, mal colocados y poco expeditivos, que dieron todo tipo de facilidades a los locales.

El Lorca Deportiva no tenía rival. La falta de actitud de los visitantes era aclaparadora y Javi Chino, Golobart y Jose Cruz, eran aliados del Lorca, sobre todo este último. Por delante, Checa no se hacia con el control del medio campo y su compañero de demarcación, Julio de Dios, como si no hubiera salido. Jokin Esparza e Iván Aguilar, ocupaban los costados, pero no se iban de nadie. Arriba, muy solo, Javi Gómez.

Así las cosas, ya a los 3 minutos de juego pudo adelantarse el equipo local, pero el colegiado anuló un gol a los lorquinos a instancias del auxiliar después de que Sergio Rodríguez botase una falta escorada que Britos remataba al fondo de la red. Fue un aviso. Un minuto después el Lorca Deportiva, mucho mas intenso y mas enchufado, se adelantó en el marcador: Los centrales visitantes muy mal posicionados no acertaron a interceptar el pase de Miguelito a Carrasco y este se plantó ante Felipe Ramos y le batió a media altura.

No reaccionaron los visitantes, y a los doce minutos el Lorca dispuso de otra ocasión mas clara que la del gol. Otro despiste defensivo visitante, centro de Miguelito y Carrasco en el punto de penalti cabecea cerca del poste derecho de Felipe Ramos. Tampoco Javi Saura acertaba en el minuto 20, en otra gran ocasión de los locales tras una gran jugada.

En el minuto 23 la jugada local también mereció terminar en gol, pero el disparo final de Britos salió rozando el poste.

El Mérida seguía fallando estrepitosamente atrás, y no había noticias suyas en ataque aunque la mala puntería de los locales les mantenía con vida. Al final, sin embargo, a falta de tres minutos para el final del primer tiempo el Lorca conseguía el merecido 2-0: Luismi penetra por la derecha, pone un balón al área, raso, y Carrasco que llega en carrera, gana la partida al montón de centrales que dispuso Morón y anota el segundo.

Antes del segundo gol local Morón hizo un cambio cuando menos llamativo, retiró a un desafortunado Jose Cruz y dio entrada al delantero Germán.

HUNDIMIENTO TOTAL / Los presagios en los primeros compases del segundo tiempo fueron malos para los visitantes. Javi Chino realizó una entrada por detrás, a los treinta segundos de la segunda parte, a Javi Saura, y le valió la segunda amonestación.

El Mérida afrontó la segunda mitad con un hombre menos aunque tampoco eso cambió la cara del equipo. Los de Morón fueron una caricatura de equipo en el Artés Carrasco en manos de un Lorca en estado de euforia.

Cierto es que intentaron los visitantes estirar líneas y buscar el gol ante un Lorca que, con el 2-0, había dado un paso atrás. Sin embargo, tan solo dispusieron los de Morón de una ocasión clara en todo el encuentro, en un disparo lejano de Iván Aguilar que entre Simón y el larguero consiguieron despejar.

Mientras, el Lorca Deportiva, al contragolpe, mató el partido. A los sesenta minutos Carrasco enviaba un pase parfecto a Chirri que tras un gran recorte firmaba el tercero. Y cinco minutos mas tarde Luismi, por la derecha ponía el cuero atrás para que Chirri anotase el 4-0.

Era el minuto 65 y justo después el partido acababa de agonizar cuando, fruto de la impotencia, el defensa Golobart se autoexpulsó a los 65 minutos al protestar ostensiblemente una decisión del colegiado. Ahí se acabó el partido porque el Lorca ya no se ensañó más.