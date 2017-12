Loren sostiene que el Mérida tiene «la mejor plantilla de la categoría»

Para muchos amantes del fútbol, este deporte es un sentimiento y eso es lo que demostró Lorenzo Morón Vizcaíno (Marbella, 16-02-1970), en sus primeras palabras como entrenador del Mérida: «estoy nervioso porque vengo a mi casa».

Loren se acordó de nombres como el de Pepe Fouto «que hizo mucho por mi familia» o el de su excompañero Juanma Prieto en las filas del extinto Club Polideportivo Mérida. Reconocía que «tenía una espinita clavada, porque le tengo un cariño especial a Mérida. Mi hijo nació aquí. Yo tengo un sueño. Lo hice como jugador, ¿por qué no como entrenador? No sabéis la ilusión que me hace estar aquí. Cuando me llamó el presidente para llegar a un acuerdo, me hizo llorar».

Más allá de los sentimentalismos, Loren reconoció que le gusta que su equipo «presione en campo contrario y no tenga miedo a fallar. No concibo que no haya compromiso, voy a intentar incrementar el carácter deportivo». Y entiende que sus jugadores pueden hacer lo que les va a pedir «porque si no, no hubiera venido. Es la mejor plantilla de la categoría».

El nuevo técnico emeritense no se pone ningún objetivo para final de temporada más allá del «partido a partido», aunque está convencido de que «los resultados van a llegar porque hay muy buen equipo. Mi objetivo es dar con la tecla, tal y como hizo Eloy Jiménez la temporada pasada».

CARAS NUEVAS / En pleno mercado de invierno, el entrenador no quiso hablar de posibles refuerzos, «el club está trabajando en ello», y afirmó que su hijo Loren, delantero del Betis Deportivo y máximo goleador del grupo, no va a venir «porque si puedo, no quiero entrenarlo porque se pasa muy mal. Estoy muy orgulloso de él, sé que va a triunfar».

Con respecto a la afición, la definió como «espectacular», repitió en varias ocasiones que «van a disfrutar» y les pidió que «les den mucho cariño a los jugadores porque los necesitan».

En el acto de presentación se anunció que mantiene el mismo cuadro técnico que Mehdi Nafti, con Pepe Bermúdez como segundo entrenador y Pedro Abraham como preparador físico.

CONFIANZA PRESIDENCIAL / El primero en tomar la palabra fue el presidente del Mérida, Daniel Martín, quien quiso tener unas palabras de agradecimiento al técnico saliente, Mehdi Nafti: «se va un señor, al que no hay nada que reprochar, pero entendemos que la plantilla puede dar más de sí. El tiempo nos dará o quitará la razón».

Con respecto al propio Loren, el mandatario reconoció que «es la primera vez que un entrenador no me ha preguntado cuánto va a cobrar, sólo me dijo que estaba preparado para enfrentarse al Marbella. Hacía falta sangre romana aquí».

Martín aprovechó el momento para mostrar los números del equipo en las últimas dos temporadas y afirmar que «vamos hacia una tendencia mejorable. Estamos en el grupo más difícil de Segunda B ante equipos que nos duplican y nos triplican en presupuesto. A veces no podemos retener a los jugadores por los salarios que se ofrecen, hay clubes cuyo único objetivo es ascender y no les importa las deudas que luego puedan dejar y que a la larga signifique la desaparición de un club».

Quiso destacar el presidente el trabajo que se está haciendo desde el club porque «lo fácil era dejar al entrenador y ser conformistas, pero queremos mejorar y pedir un poco más de la plantilla. Solo les pido que nos dejen trabajar, que sólo llevamos dos años en Segunda B. Esto no es una defensa a Bernardo Plaza. El año pasado a estas alturas, el equipo era malísimo hasta que Eloy Jiménez dio con la tecla y ahora nos acordamos de aquellos jugadores que no pudimos retener. Dejemos trabajar a la gente, tenemos grandes jugadores, miren sus curriculums». Además de esta «defensa ultranza de una buena labor de gente que no vive del futbol y lo damos todo», el presidente destacó que «el Mérida está preparado para que haya un impulso más a nivel económico».

A la afición le hizo un llamamiento porque «les necesitamos fuertes y convencidos en la segunda vuelta, porque así lo demuestran los números».

Con respecto a la meta de cara a final de temporada, Martín afirmaba que «nadie ha dicho que este equipo sea de playoff». Además, no quiere ponerse ningún objetivo porque «ahora estamos bastante alejados». Además tampoco desea que «ni los jugadores ni el míster sientan la espada de Damocles porque hay que ser muy valiente para jugar en el Romano».