Lucas Hernández: "España me ha dado todo, pero Francia es mi país"

El lateral del Atlético de Madrid Lucas Hernández reconoció que España le ha dado "todo" desde el punto de vista personal y futbolístico, pero cuando el seleccionador francés, Didier Deschamps, le llamó para jugar con los 'bleus' no dudó porque se trataba de defender la camiseta del que considera su país.

"Francia es mi país. Es un orgullo defender su camiseta", señaló Lucas en una conferencia de prensa durante la concentración con su selección en Clairefontaine, después de disputar su primer partido el pasado viernes en el amistoso frente a Colombia.

MALA INTERPRETACIÓN

Ante los periodistas franceses señaló que se habían entendido mal sus palabras en una entrevista reciente sobre su relación con España, y quiso dejar las cosas claras.

"Cuando digo que España me lo ha dado todo a nivel personal y futbolístico -puntualizó- es verdad. He estudiado allí, mi trayectoria en el fútbol la he hecho allí también. Hablo mejor el español que el francés. España me lo ha dado todo, pero eso no quita nada al hecho de que Francia es mi país. (...). En ningún momento he querido decir que mi país es España, y no Francia".

SIN DUDAS

Lucas contó que cuando Deschamps le llamó para preguntarle por su situación, no dudó "ni un minuto, ni 30 segundos". "Dije sí. Estaba listo para defender esta camiseta. (...) Ni siquiera tuve que reflexionar", aseguró el defensa, que también desmintió esa presunta promesa hecha al seleccionador Julen Lopetegi.

El defensa del Atlético precisó que, personalmente, lo que le ata a Francia es su familia y afirmó que no le molesta tener que responder a la prensa en francés, algo que también hace en España cuando se lo piden, aun