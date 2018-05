Luis Puebla se planteó irse del Cacereño el viernes pasado

É l mismo finalmente lo reconoce, cuestionado por este diario. «Sí. El viernes decidí dimitir, pero al final voy a seguir aquí. Sería de cobarde irme ahora y, además, las conversaciones que he mantenido en las últimas horas me han hecho cambiar de opinión con respecto a lo que pensé hace tres días».

Luis Puebla, director general del Cacereño y mano derecha de Álvaro López, no quería hablar públicamente de este problema puntual, pero asegura que se sintió especialmente decepcionado el viernes pasado, cuando el cuerpo técnico y la plantilla decidieron no entrenar tras los impagos de las últimas dos nóminas. «Lo vamos a solucionar y vamos a pagar», apunta.

Puebla asegura que él no tiene necesidad alguna de pasar por situaciones como varias de las que se están dando en el club. «Al final, entre los jugadores y las conversaciones que he tenido con Álvaro López he decidido seguir para intentar conseguir el objetivo de la temporada». Aparte de ello, insiste en que «tengo cosas muy bonitas para hacer en el Cacereño», lo cual ha generado esa motivación tras, eso sí, estar «muy decepcionado» con lo sucedido.

Puebla dice que el día 11, que es el próximo viernes, tanto plantilla verde como cuerpo técnico percibirán al menos un mes de lo adeudado y que todos los problemas van a quedar solucionados próximamente.

Todo se quiere centrar ahora en el partido del próximo domingo ante el Amanecer (18.00 horas), en el que el CPC espera ganar y esperar un fallo del Don Benito en Montijo (algo que se antoja complicadísimo) para conseguir el título.

Por su parte, los problemas físicos de Carlao son bastante más livianos de lo que se temía y se espera que esté en la fase de ascenso, en el que su ascendencia y experiencia en partidos al límite pueden ser claves. Tiene, según el parte médico, «un desgarro mio-fascial de grado I en el tercio distal del gemelo interno de la pantorrilla izquierda con leve desestructuración fibrilar». En teoría, la próxima semana el central pacense tendría que volver a los entrenamientos con Ximo Mas.

Mientras, la otra preocupación era el estado del capitán, Elías Molina. Tiene algo en el menisco, aún sin especificar. Mañana visitará al doctor Cortés en Badajoz y ya se podrá saber si se puede contar con él para el momento decisivo de la temporada.