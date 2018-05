Lujos del Al-Qazeres: ficha a Gaby Ocete y ultima con Paola Ferrari

El Nissan Al-Qazeres Extremadura iba en serio cuando hizo extender la idea de que estaba yendo fuerte al mercado con vistas a construir una plantilla ambiciosa. Ayer anunció públicamente el fichaje de una de las mejores bases nacionales de la Liga Femenina Dia, Gaby Ocete, y, según ha sabido este diario, mantiene conversaciones avanzadas con la máxima anotadora de la competición en las últimas temporadas, la paraguaya con pasaporte italiano Paola Ferrari.

Ocete y Ferrari, base y escolta, garantizan un juego exterior potente, como se ha comprobado esta última campaña, cuando han coincidido en el Mann Filter. El equipo de Zaragoza fue tercero de la liga tras los omnipotentes Perfumerías Avenida y Girona, pero su presupuesto debe bajar y no ha podido retener a dos de sus más firmes puntales. También jugaron juntas en Gipuzkoa.

El mensaje del Al-Qazeres está siendo diáfano: quiere dar un paso adelante en la élite y aspirar a algo más que a la permanencia que ha asegurado las dos últimas temporadas. Su objetivo será asomarse por primera vez en su historia a los playoffs por el título y repetir la participación en la Copa de la Reina de la que ya disfrutó en 2017.

CAMPEONA DE LIGA / Gabriela Ocete Castillo mide 1,70, nació en Palma de Mallorca y cumplió 30 años el pasado domingo. Tiene un amplio historial en la máxima categoría, jugando casi siempre como titular en Sóller, Rivas Ecópolis, Mann Filter (dos etapas) y Gipuzkoa. Su momento cumbre fue seguramente participar decisivamente en el título de liga del Rivas en la temporada 2013-14.

En la campaña que acaba de terminar promedió 8,9 puntos y 5,1 asistencias --líder en el ranking general-- en 32 minutos. Obtuvo varios éxitos internacionales en categorías inferiores, aunque la fuerte competencia en su posición le ha cerrado las puertas de la selección absoluta.

«¡Muy contenta con mi fichaje en el Al-Qazeres! Muy ilusionada con este gran proyecto y con muchas ganas de empezar la pretemporada. Nos vemos pronto, Cáceres», escribió a través de su perfil de Twitter (@gabyocete5). Al menos a juzgar por las entusiastas respuestas en esa red social, su fichaje ha sido muy bien recibido por los aficionados del equipo cacereño.

Por su parte, las negociaciones con Pao Ferrari están bien encaminadas y se habla incluso de que ya hay un preacuerdo que podría culminar en los próximos días con la firma definitiva del contrato. Su incorporación sería incluso más impactante que la de Ocete: varias temporadas ha sido la máxima anotadora de la Liga Femenina, incluyendo esta última si se excluye a jugadoras como Shayla Cooper que no la disputaron entera. Ferrari, nacida en Asunción hace 32 años y que no ocupa plaza de extracomunitaria gracias a su pasaporte italiano, logró 18,8 puntos de media con muy poco descanso (35 minutos en pista). Ayudó también en otros aspectos como el rebote (4) o el reparto de juego (3,9 asistencias). Se la considera una líder nata, de las que no rehuye la responsabilidad cuando los partidos se aprietan.

Al mismo tiempo se está trabajando en otros frentes. En este momento hay pesimismo respecto a la continuidad de Joy Brown Adams, a la que se le había hecho una oferta al alza, mientras que sí se dan por hechas las renovaciones de Carla Nascimento y Elena Corrales. En el juego interior gana enteros la opción de Paula Ginzo, que la pasada campaña militó en el Estudiantes, y no está descartado todavía que siga Miriam Forasté. La continuidad de Esther Montenegro sí que se ha desechado ya.