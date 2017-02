El Madrid busca en Mestalla poner el liderato en su sitio

De Mestalla salió condenado Rafa Benitez en enero del año pasado tras empatar a dos después de haber perdido la jornada anterior contra el Villarreal. En el estadio valencianista acabó un año antes, en el 2015, la racha de 22 victorias consecutivas con Carlo Ancelotti (2-1), lo que dio paso a una crisis imparable que acabó con una temporada en blanco. A Mestalla, donde también tuvo lugar el amargo debut de Zinedine Zidane como jugador blanco en agosto del 2001 (1-0), vuelve este miércoles el Madrid (18.45, beIN La Liga) para disputar el partido aplazado con motivo del Mundial de Clubs con la necesidad imperiosa de reafirmar su dominio en la Liga y reflejar que lo que le separa del Barcelona es mucho más que el punto que refleja la clasificación.

Visita al Madrid a un Valencia que ha aliviado un poco su situación crítica tras su victoria ante el Athletic y dos partidos seguidos sin encajar gol. Se trata, en cualquier caso, de un partido en el que el equipo blanco va a tener que aguantar la mayor carga posible de tensión ambiental, lo que para el técnico blanco no es ningún problema sino todo lo contrario.

BUENO PARA LA MOTIVACIÓN

"Debuté allí como jugador. Era un partido complicado, difícil, pero a mí me gustan los partidos así. Para la motivación de los jugadores es bueno. También viví ambientes así en Italia en momentos críticos", ha dicho este martes Zidane, que ha asegurado que los jugadores blancos son conscientes de las dificultades que van a encontrar pero también de la tranquilidad que les puede dar aumentar su ventaja en tres puntos más.

"Sabemos la importancia de este partido para el resto de la Liga", ha señalado el técnico francés, aunque a continuación ha relativizado la trascendencia del botín en juego: "Si ganamos son tres puntos más, nada más. Sabemos que es muy difícil, el Valencia está jugando mucho mejor. Antes los resultados no les acompañaban, aunque también jugaban bien. Ahora sí les acompañan y va a ser muy complicado, pero son tres puntos en juego, nada más".

ROTACIONES

Tras justificar la actitud de Isco, que se plantea no renovar su contrato con el Madrid, Zidane ha asegurado que no alterará su política de rotaciones. "No hay ningún problema con lo que dice Isco. Creo que está metido muy bien en lo que está haciendo ahora. Es muy bueno y sabéis lo que pienso de él... El jugador siempre quiere jugar, pero teniendo 24 muy buenos y partidos cada tres días me interesa que todos estén enchufados y es lo que está pasando hasta ahora", ha añadido el entrenador madridista, que no ha querido desvelar si Bale empezará como títular en Mestalla, cosa que sí hará Cristiano Ronaldo: "Seguramente volverá a descansar más, pero de momento está bien y mañana va a jugar fijo".

NO HAY CRISIS EN EL BARÇA

Y sobre si piensa que el Barcelona está en crisis, rotundidad absoluta. "No, y perdona que dé una respuesta tan corta", ha manifestado Zidane, que sí cree conveniente que en los equipos haya una presencia más importante de jugadores españoles: "Es importante un núcleo fuerte de jugadores españoles. En mí época éramos los 'pavones' y los 'zidanes'. El ambiente en el equipo es que todos son importantes. Están en casa, con la familia, y se nota en el ambiente entre ellos, pero también con los extranjeros... Hay que explicarlo muy bien para que no haya malentendidos".