El Madrid se indigna con las declaraciones de Roig

El Real Madrid se muestra indignado por las declaraciones deFernando Roig, presidente del Villarreal, al respecto de que no le había gustado que los árbitros salieran del estadio de La Cerámicacon bolsas del club blanco.

Según pudo saber EFE, esta manifestación ha causado un tremendo malestar en la entidad madridista, por cuanto ésta siempre tiene un detalle de cortesía con el equipo arbitral y siempre se hace tras el encuentro.

Históricamente el Real Madrid tiene este detalle e incluye pins, llaveros, bolígrafos, productos de 'merchandising' con escaso valor material, entre unos 25 y 30 euros, y es algo que, según se indica desde el club, hacen también la mayoría de clubes españoles.

"NADA QUE ESCONDER"

Por lo tanto, considera el Madrid que no tiene que esconder nada y que no ha hecho nada malo al respecto, y se muestra muy disconforme con las palabras de Roig, quien el domingo por la noche, en el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, sin ser preguntado al respecto, desveló este hecho.

"Lo que me ha llegado y me ha hecho gracia es que ha salido todo el estamento arbitral con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención, no sé lo que llevarían dentro de esas bolsas", dijo el presidente del Villarreal.

"No está bien, me parece a mí", indicó Roig, quien añadió que no cree que llevaran nada importante, pero que al técnico del cuadro villarrealense no le ha gustado que cuando "han ido a despedirse del mister el delegado arbitral y en una mano dándole la mano y en la otra mano con una bolsa del Real Madrid. A nuestro míster no le ha gustado esa situación".