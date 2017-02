Marc Gasol viaja en coche eléctrico al All Star

Este fin de semana se celebra en Nueva Orleans el All Star de laNBA, Marc Gasol acudirá para jugar el partido de las estrellas por tercera vez en su carrera. Nada más y nada menos que 634 kilómetros separan la ciudad de Memphis con la sede del evento yMarc Gasol ha decidido recorrerlos en su Tesla, último modelo de coches eléctricos. El pívot catalán ha preferido disfrutar del viaje por la carretera a subirse a un avión (tardaría poco más de una hora) o un tren.

SIN NECESIDAD DE GASOLINA

Marc ha compartido en Twitter una instantánea dentro de su coche y acompaña la foto con el texto "de camino a Nueva Orleans, sin necesidad de gasolina". Por lo que se puede ver en el salpicadero, el mediano de los Gasol ha elegido la música del grupo Sopa de cabrapara amenizar el largo viaje.



Además, se comprueba la ruta que sigue para llegar al destino en el GPS. El tuit ha recibido muchas críticas positivas, sobre todo de los estadounidenses al viajar en un vehículo eléctrico y así contaminar menos.

Headed to New Orleans, no gas needed. 🔋🔋🔌🔌 pic.twitter.com/2OV0TeKswk