Maritim y Chebitok se quedan a las puertas del récord

Dos atletas kenianos, Anthony Maritim en hombres y Ruth Chebitok en mujeres, han sido los triunfadores en la 40ª edición del maratón de Barcelona, que ha congregado a 17.000 corredores en la salida y que ha contado, como siempre, con un completo dominio africano entre los atletas de élite.

Maritim, de 31 años y compañero de entrenamientos del mejor especialista mundial, Eliud Kipchoge, ha liderado el triplete keniano en hombres, ganando con una marca de 2 horas, 8 minutos y 8 segundos. Se ha quedado a las puertas, pues, de uno de los objetivos principales que se habían fijado los organizadores, que era mejorar los 2.07.30 del keniano Jackson Kotut del 2010, marca que quedará al menos un año más como récord de la prueba.



JORDI COTRINA

Maritim ha corrido siempre en el grupo de cabeza, y en el kilómetro 38 ha hecho el movimiento definitivo, aguantado primero por sus compatriotas Silas Too y Hillary Kipsambu. Pero en el kilómetro 40 ya ha pasado con 15 segundos de ventaja, entrando vencedor 38 segundos más lento que el récord que perseguía. Haber superado los 2.08 también le ha supuesto una merma económica al keniano, que se ha quedado con el premio de 10.000 euros destinado al vencedor, pero no con los 10.000 suplementarios por superar esa barrera. Too ha sido segundo, con 2.08.26, y Kipsambu tercero, con 2.08.53, dejando por detrás a un trío de etíopes formado por Tariku Kinfu (2.09.25), el teórico favorito Tsegay Kebede (2.09.25) y Tsedat Ayana Abeg (2.09.26).

A 45 segundos

Si en hombres Maritim ha quedado a 38 segundos del récord de la prueba, en mujeres ha sido la keniana Ruth Chebitok la que ha acariciado la plusmarca, pero se ha quedado 45 segundos corta de los 2.25.04 que había dejado registrado su compatriota Helen Bekele el año pasado. Chebitok, una tímida debutante de 26 años de Eldoret, ha acabado en 2.25.49, por delante igualmente de tres etíopes que han llegado bastante alejadas: Tsegaye Beyene (2.27.08), Worknesh Alemu (2.28.19) y Alemitu Begna (2.30.55).

Chebitok se ha visto perjudicada por la lesión de la 'liebre' femenina, Tom Payn, y ha tenido que gestionar más sola los últimos kilómetros. Los mismo ha sucedido en el sector masculino, cuando uno solo de los tres corredores kenianos contratados para mantener el ritmo ha podido llegar a las cercanías del kilómetro 30. Pese a ello, Maritim ha llegado fresco al final, aunque se ha demostrado un año más que los últimos dos kilómetros en subida en el Paral·lel penalizan: el keniano ha cubierto los 2.195 metros finales en 7.09.

El recorrido, en general, se ha mostrado sin embargo rápido, como lo demuestra que los tres primeros han conseguido su mejor marca personal, a pesar de un ligero viento en la zona del litoral barcelonés y unas pocas gotas caídas en algún momento de la carrera.