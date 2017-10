Una masacre muy previsible

Nada que hacer, con toda la lógica del mundo. El Nissan Al-Qazeres Extremadura bajó del liderato en el que le colocó el ‘Open day’ de la Liga Dia y cayó ante el actual campeón, el Perfumerías Avenida, por un tanteo final que se explica por sí solo: 52-83. Había fumado algo quien pensase que se podía producir el milagro de ganar o al menos poner en aprietos a un transatlático como el que se estableció en Salamanca hace unos años ya.

No era un partido para medir al conjunto de Jacinto Carbajal. El poder del Perfumerías Avenida es demasiado contundente como para discutirlo, por mucho que en fases del juego se pueda aceptar mínimamente el pulso que propone a base de ralentizar el juego o parapetarse en una zonita. Pero son sus jugadoras son tan físicas, tan incansables, con una rotación tan larga --y eso que ayer faltaron Erika da Souza y Laura Nicholls-- que al final todo es una misión vacía.

Solo queda intentar dejar una buena imagen y no ser demasiado apabulladas. Lo consiguieron las locales durante los primeros minutos, más que nada por el empuje de Joy Brown-Adams, pero poco más.

El primer cuarto, con un decente 13-16, no pasó de ser el prólogo de la catástrofe posterior. Las charras subieron líneas y presionaron desde el saque de fondo de las anfitrionas, a las que les costó Dios y ayuda que el balón pasase de medio campo. Cuando eso se conseguía, se convirtió en habitual hacer malos tiros o, directamente, comerse la posesión.

El colapso era total y absoluto y la solución de alinear a dos bases al mismo tiempo resultó inútil. El parcial fue aumentando irremisiblemente hasta el 24-47 del descanso, en medio de una sensación general de resignación ante la evidencia.

SEGUNDA PARTE / Se trataba entonces de disfrutar del momento de medirse a uno de los mejores equipos de Europa. Pero es un disfrute muy dudoso cuando en cada jugada al choque se sabe quién se va a quedar con el balón, o cuando resulta imposible lanzar en buena posición, o saber que casi seguro que el balón va a entrar si el rival tira solo.

Carbajal, un tipo realista, fue consciente al máximo de que la masacre que no iba a resultar más que un entrenamiento de mucho nivel.

El hecho de volver a jugar el domingo --12.00 ante Cadí la Seu y en casa-- hizo que incluso repartiese minutos más de lo que en él es habitual, dando cancha durante el tercer cuarto y al mismo tiempo a las hermanas Romero, Silvia y María, que no están para estas batallas tan cruentas, aunque al menos la defensa mejoró se permitieron menos puntos en el aro propio (36-61, min. 30).

En el escenario apareció entonces Shayla Cooper, minimizada por las pívots rivales cuando todavía había partido y que dedicó el último cuarto, ya con la tensión muy rebajada, a maquillar descaradamente sus números. Cualquiera diría que con 21 puntos y 8 rebotes hizo un buen partido, pero en absoluto fue así.

No pasa nada. Esto es muy largo y lo bueno o malo que haga el Al-Qazeres este año no será por partidos como este. Sí pesará más el del Cadí la Seu. Y ahí la exigencia será más lógica, aunque no estará todavía Alexis Jones.

al-qazeres 52

avenida 83

3Marcador por cuartos: 13-16. 24-47 (descanso), 36-61 y 52-83 (final).

3Árbitros: Aranzana García y Merino Campos. Sin eliminadas.

3Pabellón: Serrano Macayo.

3Espectadores: 800.

3Nissan Al-Qazeres Extremadura: Carla Nascimento (2), Marta Urbaniak (5), Joy Brown-Adams (14), Esther Montenegro (5), Shayla Cooper (21) --cinco inicial-- Silvia Romero (0), María Romero (0), Mariona Martín (4), Elena Corrales (1), Miriam Forasté (0).

3Perfumerías Avenida: Angelica Robinson (12), Silvia Domínguez (2), Laura Gil (3), Krisi Givens (15), Dandra Moss (8) --cinco inicial-- Adaora Elonu (11), Laura Quevedo (12), María Asurmendi (8), Fahiya Abdi (12).