El mejor Calderón en los mejores Cavs

Algo pasa en Cleveland desde la pasada noche. Un runrún se movía por el ambiente después del golpe de autoridad ofrecida ante los Raptors de Toronto. José Manuel Calderón (19 puntos, cuatro asistencias, cuatro rebotes y un tapón) terminaba el partido con sus mejores números esta temporada contra el mejor equipo del Este. Pero, sobre todo, ratificaba un dato demoledor: con él de titular el balance de los Cavs es de 23 victorias y 9 derrotas en esta campaña. Sin él es 25 por 21.

Fue la primera pregunta tras el partido para el entrenador interino que tiene estos días, Larry Drew, mientras que su entrenador principal, Tyron Lue, se recupera de una enfermedad. No supo explicarlo, solo se limitó a alabar la gran labor para el equipo que ha hecho del de Villanueva de la Serena como veterano. «Está haciendo un esfuerzo tremendo, increíble. Lo ha hecho desde que se hizo profesional, porque es lo que es. La forma en la que ha manejado esta situación en la que juega mucho si algunos no están y luego vuelve al banquillo si se recuperan es la de un profesional increíble». El extremeño ha pasado épocas en las que no ha jugado o ha participado muy poco y en otras en las que ha sido titular, una montaña rusa poco habitual en los equipos importantes de la liga, pero en las que ha demostrado una gran fortaleza mental.

Los números no engañan y otro dato a tener en cuenta es que en todos los partidos que esta temporada Calderón ha anotado más de diez puntos su equipo ha ganado. Eso lo debió saber el propio LeBron James. El líder del equipo se dio cuenta de lo bien que empezó el partido el extremeño y forzó varias situaciones seguidas de bloqueo con él que acabaron siempre en canasta. Tras el encuentro, en declaraciones a Fox Sports se deshacía en elogios hacia Calderón y hacia el baloncesto español. «Es un jugador muy inteligente, sé lo que es jugar contra la selección española muchos años y no producen jugadores sin inteligencia en pista. Lo puedes ver con los Gasol, Rubio, el mismo José [Calderón] y la lista sigue y sigue. Es su fuerte para estar en la NBA tanto tiempo sean cuales sean sus números. Es un gran profesional», declaraba el genio de Akron.

Pero el protagonista de esta historia quita hierro al asunto. Su preparación durante el verano en Villanueva de la Serena y durante los días de su Campus en Badajoz fue dura, pero en momentos como este está obteniendo la recompensa. Además de lo que suma al equipo vuelve a estar entre los mejores tiradores de tres de la liga. No tira tanto como otras grandes estrellas, pero busca situaciones en las que generar. En la noche del martes tiró de tres y anotó también de dos, siempre que tenía ventaja la aprovechaba, ninguna acción egoísta. «A veces tienes más tiros porque la defensa te lo permite. No voy a hacer 19 puntos todas las noches, a veces la defensa juega diferente y hoy estaba en situaciones abiertas desde el principio, así que intenté explotar esto», declaró el jugador serón, quien destacó además la buena química con sus compañeros de equipo.

Los Cavs tienen ahora cuatro partidos importantes para asegurar la tercera plaza en la Conferencia Este. Clave será el partido de la madrugada del viernes al sábado ante su inmediato perseguidor, los ‘Sixers’ de Filadelfia.