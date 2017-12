El mejor Pau Gasol vuelve por Navidad: 'triple-doble' contra los Kings

Pau Gasol ha cuajado este domingo su mejor partido de la temporada al impulsar la victoria de los Spurs sobre los Kings con un 'triple-doble'. El ala-pívot español ha anotado 14 puntos, ha capturado 11 rebotes y ha repartido 10 asistencias, contribuyendo decisivamente al triunfo por 99-108.

T R I P L E D O U B L E 14 points, 10 boards and 10 assists for @paugasol in tonight's win! pic.twitter.com/QZdngErsaX



Pese a que el parte médico de los Spurs dejaba en el aire su participación en el partido, Pau no solo ha jugado 30 minutos sino que ha tenido una brillate actuación. "Magnífica forma de empezar la Navidad. muy contento por la victoria", ha tuiteado.

Amazing way to start the Christmas week! Very happy for the WIN! 👌🏼 😜



Magnífica forma de empezar la Navidad! Muy contento por la victoria! 🔝👍🏼 #GoSpursGo pic.twitter.com/3Ga8l3Mq1n