El Mérida no consigue la calma

El empate sin goles que cosechó ayer el Mérida frente al Recreativo de Huelva muestra claramente que el equipo de Mehdi Nafti va a sufrir hasta el final por mantener la categoría. Se tenía la esperanza de que el Romano volviera a ser talismán, ya que una victoria frente al Decano hubiera supuesto una gran bocanada de aire fresco y una tranquilidad en la parroquia emeritense que ahora ve con cierta zozobra el tramo final del campeonato.

El partido tuvo muy poco ofensivamente. Casi todo ocurrió en el centro del campo. El Mérida pudo adelantarse en el primer minuto y el Recreativo ganar en el último, así que el empate se antoja el resultado más justo a tenor de lo visto sobre el césped del municipal emeritense.

De los tres jugadores locales que volvían tras sanción, Golobart, Santi Villa e Iván Aguilar, sólo este último fue titular. Siendo la única modificación del once que se vio en Écija, ya que Nafti volvió a utilizar a José Cruz como lateral derecho y a Iván Pérez como izquierdo.

El partido comenzaba muy esperanzador para el cuadro local. Antes de que se cumpliera el primer minuto, a Marc Martínez, portero visitante, se le colaba el balón por debajo del pie después de una cesión de su compañero Traoré. El portero reaccionó sobre la línea para evitar el tanto, pero al tocarla con la mano, el colegiado cobró el libre indirecto dentro del área. La ocasión era maravillosa ya que la falta se lanzaba con la pelota encima de la línea del área chica, pero la ocasión se fue al limbo.

Todavía en los primeros minutos, el Mérida tuvo un par de despejes erróneos que acabaron en saques de esquinas para el rival, por lo que a partir de dichos errores no forzados, ambos equipos no quisieron volver a equivocarse más, dando como resultado una primera parte soporífera, en la que ninguno de los cancerberos tuvieron que aparecer, ya que ni a balón parado ni en jugada conseguían imponerse los ataques a las defensas. La calidad asociativa entre Iván Aguilar y Germán era la principal baza, pero no llegaron a conectar nunca.

MÁS ABURRIMIENTO / En la segunda parte la cosa no mejoró. Todo ocurría en el centro del campo y a balón parado era como se pisaba área. En este sentido, los visitantes estuvieron cerca de aprovechar un córner a los ocho minutos de la reanudación. Núñez enganchó un buen cabezazo en el segundo palo en plancha y cuando se colaba la tocó Sergio González, que afortunadamente para los locales, estaba en posición antirreglamentaria. Tal y como estaba el partido, quien se adelantara tenía prácticamente asegurada la victoria porque no se atisbaba en ninguno de los dos equipos bríos como para conseguir una remontada.

La entrada de Santi Villa (minuto 55) por Esparza provocaron cierta mejoría en su equipo durante algunos minutos. Sorprendió que arrancara desde la derecha, pero desde esa posición puso un par de buenos centros que no encontraron rematador pero que motivaron que el Mérida diera un pasito hacia delante, aunque sin crear peligro en jugadas, la creó a balón parado.

En el minuto 73. Santi Villa botó un córner a pierna cambiada buscando la cabeza de Paco Aguza quien remató desde el punto de penalti peinándola demasiado por lo que la pelota salió besando el palo derecho de Marc Martínez que ya estaba casi batido. La respuesta recreativista llegó cinco minutos después en un centro al segundo palo que José Cruz sacó con la cabeza cuando Sergio González ya estaba franco para empujarla dentro de la portería de Lázaro.

La expulsión del visitante Rafa de Vicente a cuatro minutos para el noventa, más los cinco minutos que dio de añadido el colegiado podrían hacer pensar que el Mérida terminaría embotellando a su rival, sin embargo, el cansancio hacia mella y, además, fueron los onubenses los que se pudieron llevar la victoria en el descuento, lo que hubiese sido terrible. Lazo robó un balón a Iván Pérez y con mucho metros por delante consiguió irse de otro rival para plantarse ante Lázaro. Incompresiblemente el delantero quiso asistir a Víctor cuando estaba de cara a portería, el pase no fue bueno y además el propio Víctor remató al aire.

A pesar del empate, el Mérida sigue dependiendo de sí mismo pues aventaja en dos puntos el play out que marca el Córdoba B, que ganó ayer 2-1 al Écija, y el cuatro al Jumilla que está en descenso directo y empató con el Real Murcia.

mérida 0

recreativo 0

3Árbitro: Cambronero González. Castellano-Manchego. Amonestó a los locales Chema Mato, Kiu e Iván Aguilar, y a los visitantes Casado, Sergio González y Jonathan Vila. Expulsó al visitante Rafa de Vicente por doble amarilla en el minuto 86.

3Estadio: Romano.

3Espectadores: 3.500.

3Mérida AD: Lázaro, José Cruz, Paco Aguza, Javi Chino, Iván Pérez, Chema Mato (Checa, min.82), Julio de Dios, Kiu, Esparza (Santi Villa, min.55), Germán e Iván Aguilar (Javi Gómez, min.74).

3Recreativo: Marc Martínez, Iván Malón, Diego Jiménez, Sergio González, Casado, Rafa de Vicente, Traoré, Nuñez (Víctor, min.69), Lazo, Ale Zambrano (Jonathan Vila. Min.65) y Boris (Mario, min.89).