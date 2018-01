Messi, el mejor futbolista del 2017 según 'Marca'

El mundo del fútbol da sorpresas a veces. Así cabe catalogar que los lectores y usuarios de MARCA.com se hayan decantado, en votación popular, por designar a Leo Messi como mejor futbolista mundial del año 2017 muy por delante de Cristiano Ronaldo, que ha quedado segundo en la clasificación de 'Los 100 de MARCA', hecha pública este 1 de enero del 2018 por la publicación editada en Madrid.

Y la victoria de Messi no ha sido por poco, precisamente. La estrella azulgrana ha conseguido el 56% de los sufragios, mientras que CR7 se ha quedado en el 25%. Muy lejos, tercer clasificado, ha sido Isco (6%), por delante de Harry Kane (3%), Luca Modric (3%) y Kylian Mbappé (2%). Completan los 10 primeros puestos, con porcentajes cercanos al 1%, Gigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos y Kevin de Bruyne.

Los lectores y usuarios de 'Marca' han valorado en esta ocasión más las actuaciones personales del jugador que los logros de su equipo, ya que el Madrid ha ganado en este 2017 cinco títulos (lo nunca logrado) y el Barça solo el título de Copa del Rey. Pero Messi ha tenido un gran año personalmente, al conquistar su cuarta Bota de Oro europea en una campaña en la que anotó 54 goles y dio 19 asistencias.

Cristiano Ronaldo, por parte, logró los dos títulos individuales más prestigiosos, el Balón de Oro (el quinto, empatando con Messi en ese galardón) y el 'The Best', otorgado por la FIFA. Messi, en cambio, se llevó el premio concedido por el diario inglés 'The Guardian', que en su clasificacion 'Top 100' de futbolistas situó al argentino primero, con 6.582 puntos, 42 más que Ronaldo, los dos muy por encima de Neymar y el belga del Manchester City De Bruyne.