Miguel Ángel Gil pierde el pasaporte y es retenido en Moscú

El Atlético se encontró con un problema en la llegada al aeropuerto de Sheremetyevo de la capital moscovita, y no fueron los 0 grados centígrados que esperaban al equipo madrileño. El consejero delegado del conjunto madrileño, Miguel Ángel Gil, fue retenido por la policía rusa al no llevar consigo el pasaporte para poder pasar el pertinente control de acceso, obligatorio para entrar en Rusia.

El máximo accionista rojiblanco viajó con el equipo madrileño a Moscú de cara al partido que disputará mañana el club madrileño frente al Lokomotiv en los octavos de la Europa League, algo que no suele ser habitual. Al bajarse del avión la expedición rojiblanca, el dirigente madrileño no encontraba el pasaporte y desconocía si lo había perdido en Madrid o se lo había dejado en el propio avión. Aunque la policía examinó la aeronave y no encontró nada.

GESTIONES DEL CONSULADO

Desde el club realizaron todas las gestiones posibles para que se le permitiera el acceso, pero la normativa en Rusia es muy estricta en este sentido. Finalmente, e incluso después de barajar la idea de volver a Madrid, el delegado colchonero tuvo que hacer noche en un hotel de la zona de tránsito del aeropuerto moscovita y está a la espera de que a lo largo de la mañana de este miércoles el consulado español le proporcione un nuevo documento.