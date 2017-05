Con el mono de trabajo listo

El Badajoz recibe hoy las 200 entradas para el partido en Carballo (La Coruña) ante el Bergantiños, el domingo a las 17 horas en As Eiroas, con las localidades a 10 euros y el viaje en autobús por 28. Su lema es «el fútbol no entiende de lógica, entiende de pasión, por eso te pedimos que hagas caso a tu corazón». Ya tiene fijados los precios para la vuelta, el 28 a las 18 horas en el Nuevo Vivero. Los abonados deberán pagar 5 euros en fondo, 10 en tribuna y 15 en Palco Vip y tienen una promoción en la que pueden adquirir entradas ilimitadas de su localidad al mismo importe para amigos y familiares hasta agotar existencias de manera anticipada. Y los no abonados, fondo y preferencia 10 euros, tribuna 20 y Palco VIP 30.

Los abonados infantiles tendrán acceso gratuito en su localidad. Y los menores de 14 años tendrán acceso libre en Fondo y Preferencia, mientras que los menores de 6 años podrán acceder a Tribuna. Pueden adquirir las entradas en las oficinas del club en el Nuevo Vivero, (lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 y martes y jueves de 11 a 13). También en horario comercial en la Cafetería Bar El Pilar, Pub Guiñol, Agencia de Viajes Badatravel, Viajes Marwan y Pub Sonata.

El análisis de Copito

David Copito, director deportivo del Badajoz, asegura que «veo la eliminatoria complicada porque cuando la hemos visto fácil, nos han eliminado. A ver si viéndola difícil es más fácil porque el fútbol no es una ciencia exacta. El año pasado casi todos queríamos al Choco porque era de los más fáciles del grupo y nos metió el chocazo. Hace dos años nos tocó el Murcia, que tampoco era tan fuerte aunque nuestra plantilla no era tan fuerte como las dos últimas, y también caímos. Vamos con más respeto y humildad que nunca, sabiendo que si no lo hacemos bien nos iremos a casa. Máximo respeto y a competir».

Del Bergantiños, Copito subraya que «es el más fuerte que ha llegado a final de temporada. Desde diciembre lleva 20 partidos sin perder, se ha reforzado bien, empezó a jugar bien al fútbol y es el que más en forma llega a final de temporada de los tres huesos para los equipos extremeños, junto al Depor B para el Cacereño y el Cerceda para el Jerez. Es un equipo muy rocoso, que no mete muchos goles ni le hacen muchos, muy peligroso en su campo. Cualquier saque de banda o falta te la meten en la portería y salvando las distancias y con respeto hacia el Jerez, los cuatro y los dos son estáticos, muy duros, y arriba tienen calidad, los de banda, el delantero grande y fuerte típico nueve... Para pasarla hay que ponerse el mono de trabajo».

Del campo de césped artificial de As Eiroas, Copito expone que «no nos cogerá de sorpresa porque llevamos toda la temporada jugando en esa superficie. Sabemos cómo es el campo, pequeño, con césped nuevo y nada es excusa. Una eliminatoria es un detalle y esperemos que se decante a nuestro lado porque tenemos que pasar como sea».

Reconoce que el Badajoz llega «con la decepción de no haber quedado campeón y no sé si en parte es hasta mejor porque sabemos que el equipo para pasar la ronda tendrá que morir en el campo y debemos salir como si fuera una final de Champions».