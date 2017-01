Montes, «muy decepcionado» en lo personal con Yiyo Fernández

No trabajaba como le requería la federación. No asistía en muchas ocasiones a los entrenamientos físicos, ni a tiro ni a la preparación psicológica. Yo no le he querido echar de la Blume, pero el informe para que siguiera no podía ser favorable. Y le hemos defendido siempre a capa y espada, incluso con los ojos cerrados». Rubén Montes, presidente de la Federación Extremeña, ahora en periodo electoral, y vicepresidente de la española, se mostraba ayer «decepcionado» con Antonio ‘Yiyo’ Fernández, el arquero olímpico cacereño que anunció em este periódico su marcha del CA San Jorge de Cáceres hacia el Ibn Marwan de Badajoz alegando «falta de confianza» en el propio Montes y su entrenador en su ciudad natal y presidente del club, Cayetano Martínez, «por no haberme apoyado cuando debía».

«Es totalmente falso que, como dice, yo le haya querido echar de la Blume. No se le quería renovar la beca de interno por todos los informes negativos que había, pero la instalación la podía usar», adujo el responsable federativo.

«Si nos hemos equivocado en algo, ha sido porque le hemos dado la razón siempre, pero todos en este mundillo saben lo que ha hecho». Montes se muestra «triste en lo personal» por el comportamiento de Yiyo Fernández. «Me ha defraudado en lo personal y tengo claro que, desde la española, ni yo voy a priorizar el interés de un deportista por el de un centro de tecnificación, es que él mismo tiene que dar ejemplo». El dirigente no entiende la actitud del deportista, «a quien hemos apoyado siempre en todo desde el club y la federación», y considera que los intereses de éste son «económicos». En este sentido, aseguró también que «es el arquero con más ayudas económicas de toda España».

Sí reconoce Montes que Yiyo «ha perdido el apoyo de la federación» por su comportamiento, que según él viene de hace ya bastante tiempo. «Intentamos que haya igualdad y que todos cumplan las normativas y los reglamentos, y más un deportista de su nivel, un olímpico», insistiendo en que ha dicho «medias verdades» y argumentando que su «día a día» no era el mejor, incluso en el equipo nacional. En este sentido, dice que sigue en la Blume «porque el Consejo Superior de Deportes no ha querido que haya follón con un deportista que acababa de disputar unos Juegos Olímpicos».

«Le deseo todos los éxitos deportivos y personales», transmitió Rubén Montes, dentro de su «decepción absoluta».