El Moralo ya roza su objetivo

moralo 3

azuaga 0

3Goles: 1-0, minuto Yony, minuto 18. 2-0, minuto 34: Pinilla. 3-0, minuto 81: Ensa.

3Arbitro: Gómez Carmona, expulsó al visitante Puyi (minuto 84) y mostró amonestó a Adri Nombela y Pinilla por el Moralo y a Tomé, Puyi, Juanan y Moraga en el Azuaga.

3Estadio: Municipal.

3Espectadores: 1.200.

3Moralo: Pedraza, Jorge Cano, Lolo, Fernando Loaysa, Dani, Adri Nombela, Sergio Gómez. Yony (Chico, minuto 76), Alex González (Carlos Salas, minuto 60), Pinilla y Rulo (Ensa, minuto 64).

3Azuaga: Pinto, Moraga, Mansilla, Juanán, Porriño, Puyi, Kiko, Mario Tomé, Mogollón (Curro, minuto 83), Juan Germán y Moreno (Neftalí, minuto 51).

Después de la tempestad viene la calma, dice el refrán que define perfectamente lo que ha vivido el Moralo en las últimas semanas. Después de tres derrotas seguidas en partido adelantado al sábado venció al Azuaga por 3-0 y se sitúa a un punto de conseguir matemáticamente una plaza para las eliminatorias de ascenso a Segunda B; aunque en la jornada final le bastaría con hacer en Santa Amalia lo mismo que el Coria en Trujillo.

El espectáculo estuvo en la grada con más de un millar de aficionados volcados de nuevo con su equipo. Sobre el césped artificial del Municipal el Moralo hizo un fútbol práctico basado en no tener problemas atrás y acertar lo suficiente en ataque para no sufrir demasiado. No se jugaba nada el Azuaga y eso se notó en su disposición para pelear el resultado; no debe ser cómodo jugar estos partidos en los que el papel de ‘convidado de piedra’ siempre es incómodo.

No fue un enfrentamiento con vistoso teniendo en cuenta que al Moralo le iba bien no meterse en problemas y que el reloj corriera rápido. Fue clave el acierto goleador del equipo entrenado por Emil Gil para solventar este compromiso tan importante para los de Navalmoral. Así el capitán Yony acertó, con cierto suspense, a marcar el 1-0 a los 18 minutos tras centro de Alex González. Más tranquilidad para el Moralo con el 2-0 que marcó Pinilla de cabeza, minuto 34, tras saque de esquina. La primera parte terminó con el Azuaga animado en ataque con varios remates, eso sí, sin peligro.

Y la segunda mitad se puso claramente a favor del Moralo que dejó la pelota a su rival y buscó los espacios. Pinilla remató al larguero, Mansilla evitó el gol tras centro de Jorge Cano y Ensa tuvo una clara ocasión poco antes de marcar el 3-0, minuto 81, cabeceando un centro de Sergio Gómez. La expulsión de Puyi y el debut del cadete Curro dieron su parte de protagonismo al Azuaga, aunque el balance recoge sobre todo la importancia de la victoria que deja al Moralo a punto de conseguir su objetivo.