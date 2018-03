MotoGP celebra por todo lo alto la renovación de Rossi

El Mundial vive, 24 horas antes de empezar el primer entrenamiento oficial de la temporada, un día antes de que arranque el Gran Premio de Catar, el primero del año, su momento más feliz, uno de los instantes que, según todos, le permitirá seguir siendo uno de los espectáculos deportivos más seguidos en el mundo. La renovación por dos años más de Valentino Rossi por el equipo Movistar Yamaha, permite a los organizadores, patrocinadores, equipos y pilotos mantener vivo y en forma a su auténtico icono, al hombre que, en las últimas décadas, pese a que su último título data del 2009, ha hecho que el público, el telespectador de todo el mundo y los aficionados vibren con las motos, con las carreras.

Los motivos de la renovación

Por eso hoy, jueves de Catar, día antes de que empiecen a rugir los motores, todos, todos, le han agradecido a ‘Vale’, que, con 39 años, haya alargado su contrato hasta finales de 2020. Es decir, el ‘Doctor’ no firma por dos años, no, firma por tres, pues el primero, que es este, aún no ha comenzado. “Y lo hago porque aún me divierto, porque me gusta formar parte de la familia del Mundial y porque creo que puedo seguir peleando por el podio en cada carrera. No tengo pues por qué irme. Sí, es verdad que cuando firme mi último contrato, hace ahora dos año, llegué a pensar que sería el último. Y, no, aún había este”.

“Deberíamos de preguntarle de dónde saca las ganas”, se pregunta Dani Pedrosa. “Desde luego, tengo clarísimo que no ha renovado para vivir las sensaciones que ya ha vivido. Es decir, creo que ha renovado porque está motivado, pues por lo demás no creo que haya sido. Se divierte y punto”. “Yo lo tengo clarísimo: aún es rápido, muy rápido, es veloz y por eso ha renovado. Yo sabía que seguiría algún año más, solo hay que verle en la pista para saber que no se irá”, dijo Andrea Dovizioso, subcampeón del mundo de MotoGP.

Rossi, todo una leyenda

“Yo, la verdad, le agradezco, y mucho, que siga entre nosotros. La verdad es que cuando empecé en esto pensé que algún día correría con Valentino y, mira, ahora ya sé que todavía correré con él, como poco, tres años más”, celebraba el grancés Johann Zarco, piloto ‘satélite’ de Yamaha y uno de los pilotos revelación de los últimos años.

“Yo sigo admirado por la fuerza de voluntad que tiene Valentino y, sobre todo, por esa fuerza extra que saca, no solo para entrenarse, para competir y para seguir siendo veloz, sino también, también, para soportar la presión de ser un ídolo de masas y llevar sobre sus hombros la responsabilidad de una gran marca”, cuenta Marc Márquez. “Es toda una leyenda y como tal soy feliz de que siga entre nosotros”.

“Solo puedo decir que soy feliz de que este en el Mundial con nosotros y, sobre todo, porque creo que Rossi es todo un ejemplo para los jóvenes e, incluso, para los no tan jóvenes, que fijándonos en él sabemos que podemos alargar nuestras vidas si trabajamos, nos entrenamos y tenemos la voluntad e ilusión de él”, contó Jorge Lorenzo.

Maverick Viñales, compañero de equipo de Rossi y el primer ‘magnífico’ que renovó este año hasta finales del 2020, reconoce que “cuando firmé mi nuevo contrato estaba deseando que Valentino lo hiciese de inmediato. Para mí es muy importante seguir teniéndolo a mi lado, pues uno nunca deja de aprender, de fijarse en él. Solo puedo decir una cosa, si ha renovado es porque sabe que estaré delante.