Nadal vuelve al ruedo para liderar a la 'armada' ante Alemania

Después de tres meses alejado de las pistas por una lesión en el psoas, Rafa Nadal volverá al ruedo este viernes para liderar a la 'Armada española' ante Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis. Lo del ruedo es literal pues la eliminatoria se disputará en la Plaza de Toros de València, que se espera que esté llena para alentar al equipo que dirige Sergi Bruguera a lograr su vigésimo séptima victoria seguida en el torneo como local. Desde 1999, España no ha perdido una eliminatoria en casa.

"No sé cuánto de bien o mal estoy pero la semana de entrenamientos ha sido buena. Me siento listo para competir", señaló el balear, que explicó que consensuó con Bruguera su inclusión en la lista pero que a partir de ahí "es el capitán el que decide". Pero visto su buen nivel de entrenamientos se daba por seguro que el de nuevo número 1 del mundo iba a jugar. Ganar la última 'ensaladera de plata' con su formato histórico es un atractivo innegable antes de que, si no hay sorpresa, empiece la nueva era del torneo de la mano de Gerard Piqué ya en 2019.

El sorteo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de la capital valenciana decidió que David Ferrer abra la eliminatoria de buena mañana ante Alexander Zverev, el número uno germano y cuarto en el actual ranking de la ATP. Después será el turno de Nadal ante Philipp Kohslchreiber y si le gana establecerá un nuevo récord en la historia de la Davis pues habrá enlazado 23 triunfos seguidos entre partidos individuales y de dobles.

La apuesta por Ferrer

Había dudas respecto a la elección del número 2 y finalmente el capitán ha apostado por la veteranía del alicantino y su fiabilidad en tierra batida por delante, por ejemplo, del mejor ranking de Roberto Bautista. Actualmente Ferrer está en el puesto 33 y el castellonense en el 17 pero los galones son los galones.

Finalmente el pujante Pablo Carreño no fue una opción. Una lesión en el pulgar hace que el asturiano sea baja y llevó a Bruguera a llamar a toda prisa a Marc López para que sea el catalán la pareja de Feliciano López el sábado en el dobles. Eso sí, hasta una hora antes de que empiece ese encuentros puede haber cambios en la composición del equipo.

El domingo será el balear quien abra la jornada ante Zverev y si todo sigue en tablas será Ferrer quien dispute el partido decisivo frente a Kohslchreiber.

El coste de albergar el evento superará el medio millón de euros, de los que 300.000 van destinados al canón pagado por albergar el cruce. El resto se dividirá entre la promoción y el coste de adecuar la Plaza de Toros para convertirla en una pista de tierra batida. El Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación se repartirán los pagos aunque será el consistorio el que más aporte.