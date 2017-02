Nando González, el fichaje del Cacereño

Cuatro meses y medio, una vuelta entera, ha tenido que esperar Fernando Nando González para volver a jugar después de romperse los meniscos interno y externo de una de sus rodillas. El centrocampista del Cacereño reapareció el pasado domingo durante el duelo ante el Azuaga. Fueron solo unos minutos, suficientes para volver a sentirse futbolista. «Eres nuestro fichaje de invierno», confiesa el protagonista que le han dicho sus compañeros.

El primer partido que se perdió en la primera vuelta fue ante el Azuaga y ante ese mismo club volvió a vestirse de corto. Se siente «feliz» --no podía ser de otra forma--, pero reconoce que no está al cien por cien. Necesita ritmo de competición para situarse al mismo nivel que sus compañeros, pero está dispuesto a pelear a tope «para darle a Adolfo [Muñoz] lo que me pida en cada momento».

Empezó a entrenar con el grupo en enero, pero no completaba las sesiones de trabajo. «Al principio había molestias que invitaban a ser prudentes». Desde hace tres semanas es uno más en los entrenos de Adolfo Muñoz. Ahora trabaja más centrado en recuperar el tono físico adecuado, confiesa, y sabe que no está para jugar los 90 minutos, pero sí para dar lo máximo cada vez que el técnico lo requiera.

Durante cuatro meses ha ejercido como un espectador más en la grada y sabe que no será fácil entrar en el equipo. «Mis compañeros están todos fantásticos y no va a ser fácil tener minutos, aunque sé que los habrá, aún quedan muchos partidos todos vamos a tener oportunidades para jugar. Eso sí, espero que nadie se lesione, no me gustaría sustituir a un compañero por eso», relata.

A sufrir en Jerez

El Manuel Calzado de Jerez es la siguiente parada del Cacereño, un campo difícil, un muro infranqueable durante muchas temporadas para los equipos visitantes. «Todas las semanas se dice eso de que vamos a un campo difícil, pero en ese caso vale más que nunca. Estamos mentalizados para sufrir, porque nos enfrentaremos a un equipo experimentado, con muchas tablas», explica Nando González.

Jerez es el tercer pico de la etapa reina del CPC, que ha superado con nota las otras dos, Badajoz (1-3) y Azuaga (2-1). Tan buena es la nota que ha recuperado la renta de cinco puntos respecto al segundo clasificado. «Es un buen colchón, pero no podemos dormirnos, aún falta mucho», asevera el jugador, que añade que el objetivo no puede ser otro que acabar primeros. «Es muy distinto afrontar el ascenso desde el puesto de campeón a cualquier otro, vamos a pelear por ser primeros».

Nando González está ahora en su particular pretemporada y espera seguir sumando minutos para llegar a tope al momento decisivo. De momento mira a Jerez con optimismo. Sus próximos minutos puede jugarlo ahí.