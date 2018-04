«Nuestro mayor enemigo somos nosotros», dice Elías Molina, del Cacereño

Volvió ayer el Cacereño a los entrenamientos tras cuatro días de descanso y lo hizo con la herida de la dolorosa derrota ante el Azuaga aún abierta, aunque empezando ya a cicatrizar. «Claro que estamos dolidos, es un resultado que hizo mucho daño por la forma en la que se dio», reconoce Elías Molina, uno de los veteranos del vestuarios verde. Fue un cúmulo de circunstancias el que llevó al 4-0, según el centrocampista, que cree que a estas alturas de temporada, con solo seis jornadas por delante, el mayor enemigo del Cacereño pueden ser ellos mismos. «Está todo muy ajustado, con el Moralo, el don Benito e incluso el Plasencia muy cerca, y nosotros no debemos aflojar nada», dice.

«Entramos mal al partido» contra el Azuaga, resume Elías, que también recuerda el penalti del 2-0 («hasta ellos se reían cuando lo pitó el árbitro») sin utilizarlo como excusa. «Es un toque de atención, sí. Cuando quieres ser campeón, y es lo que a nosotros se nos exige, no se pueden tener estos fallos». Cree asímismo que ya no hay margen de error, aunque evita hablar de finales. «Una final es algo que cuando pierdes ya no hay más, estás fuera; nosotros sí tenemos más oportunidades, como se ha visto». A pesar de la derrota del viernes, el Cacereño conserva el liderato y la iniciativa para ser primero de grupo gracias a que el Moralo no pasó del empate ante el Calamonte el domingo. Avisa, eso sí, de que fallos como esos no pueden permitirse más: «Imaginate un 4-0 en el partido de ida del play off... estas fuera».

Del mismo modo Elías avisa que ya no hay rivales fáciles, aunque no se jueguen nada. «Cuando un futbolista juega sin presión también es muy peligroso».

Deseando volver a jugar / La mejor cura para las heridas que provocan las derrotas es el fútbol, volver a saltar al terreno de juego y resarcirse. Por eso Elías cuenta que tanto él como sus compañeros están deseando que llegue el domingo para enfrentarse en el Príncipe Felipe al Iberitos Santa Amalia, el primer equipo que ganó al Cacereño esta temporada y que se juega su supervivencia en la categoría, ya que una derrota podría significar el descenso matemático a Primera Extremeña. «Tiene buenos jugadores, expertos», avisa el centrocampista, uno de los futbolistas del conjunto verde que más minutos acumula en sus piernas esta temporada. «Estoy muy bien, confiado en que vamos a conseguir el objetivo», concluye.