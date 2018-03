El nuevo peinado de Fellaini que se ha hecho viral

El nuevo peinado de Marouane Fellaini está recibiendo una respuesta brutal por parte de los fans. El centrocampista del Manchester ha posado en una sesión especial para la revista 'GQ style' con un 'look' de pelo peculiar, similar al del dibujo animado Mickey Mouse, que está siendo viral en las últimas horas en el Reino Unido. Y lo ha hecho pocas horas antes de enfrentarse esta noche al Sevilla, en el trascendental duelo para acceder a cuartos de final de la Champions, en Old Trafford. En el partido de ida, donde jugó, ambos equipos empataron a cero.

Maroune Fellaini, en un entrenamiento

El futbolista belga ha subido la imagen de su nuevo pelo a su cuenta de Instagram y en tan solo un par de horas ha recibido cantidades de comentarios, muchos de ellos de sorpresa ante lo que estaban viendo. En principio, lo lógico es que no aparezca con estos pelos en Old Trafford, de lo contrario algún aficionado del United se tendrá que frotar los ojos para comprobar que lo que está viendo es real y no un sueño, en el supuesto de3 que Felliani juegue de titular.

El centrocampista belga siempre ha tenido opiniones por parte del público de todos los colores, siendo para muchos un jugador poco ortodoxo dentro de los terrenos de juego. Al hilo de esto, el futbolista ha querido subrayar en esta revista que su trabajo dentro del campo es recuperar el balón rápidamente y pasar a un compañero.