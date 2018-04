Nuevo pulso a tres bandas en la lucha por el primer puesto

Cacereño, Don Benito y Moralo juegan hoy con el objetivo de terminar el domingo como líder del grupo XIV de Tercera. La mano la lleva el primero, que recibe al Trujillo, mientras que el Don Benito recibe al Aceuchal y el Moralo tiene un partido muy difícil ante el cuarto, el Plasencia, al que todavía no puede descartarse para ser campeón. La lucha por la salvación también concentrará varios encuentros.

CACEREÑO-TRUJILLO / Recuperar el liderato ha sentado muy bien a los verdes, que dependen de sí mismos para conservarlo hasta el final. Su calendario no es especialmente exigente, empezando por la visita de un Trujillo que es el peor equipo de la segunda vuelta y se ha complicado notablemente la vida. Fran Viñuela, con problemas musculares, es una baja sensible para el conjunto de Ximo Mas. No conviene olvidar que el Cacereño ya perdió en Trujillo hace unos meses, pero ambos han cambiado mucho desde entonces (12.00 horas).

don benito-aceuchal / Los rojiblancos están a un solo punto del Cacereño y en teoría no deben tener muchas dificultades para acumular la que sería su quinta victoria consecutiva. La fiabilidad defensiva que están exhibiendo les está sirviendo para consolidarse como alternativa: solamente 17 goles encajados (5 en la segunda mitad de la competición). Enfrente, y con cinco puntos por encima del descenso, el Aceuchal está en buena situación, pero todavía no puede descuidarse por lo que pueda suceder en la recta final (18.00).

PLASENCIA-MORALO / La polémica alrededor del vídeo de David Durántez debe quedar enterrada para poder disfrutar del todo de un gran encuentro entre cuarto y tercero. La UPP reaccionó a tiempo para adelantar al Coria y meterse entre los mejores. Ahora aspira incluso a seguir escalando posiciones, ya que solo está a cuatro puntos del Cacereño y a dos del propio Moralo. El conjunto del Campo Arañuelo llega con dudas: se ha mostrado excesivamente irregular en las últimas semanas (12.00).

coria-azuaga / Dos de las grandes decepciones de la temporada: el Coria se ha deshinchado y ahora tiene ya muy difícil meterse entre los cuatro primeros --el Plasencia le saca siete puntos a falta de cuatro jornadas-- y el Azuaga quedó fuera de esa pelea muy prematuramente. Habrá cuentas pendientes en La Isla, donde los visitantes consiguieron la clasificación para la fase de ascenso la temporada pasada con una histórica victoria (18.30).

olivenza-montijo / El domingo de fútbol se abre en Olivenza entre dos conjuntos que, salvo hecatombe matemática, ya están salvados. Duodécimo y undécimo, respectivamente, el objetivo para ambos es ya acabar lo más alto posible, aunque no parece que pueda ser más allá del noveno puesto (11.45).

castuera-jerez / Tampoco hay demasiados estímulos en el estadio Manuel Ruiz. Los locales, aunque no matemáticamente, sí tienen la permanencia virtual en el bolsillo (décimos, 39 puntos). Enfrente, el Jerez ya asumió casi desde el principio que no repetiría su clásica participación en la fase de ascenso y casi seguro que acabará sexto (12.00).

extremadura b-diocesano / La temperatura sube con la visita del Dioce a Almendralejo. El filial azulgrana es sexto por la cola, pero está solo tres puntos por encima de la zona de descenso. Ganar le supondría un respiro considerable. Por su parte, los cacereños, dentro de un notable debut, solo ambicionan alcanzar al Azuaga, que es séptimo (12.00).

arroyo-valdivia / El Arroyo continúa su desesperada pelea por escapar de la quema, pero lo tendrá muy negro si no saca los tres puntos esta tarde. Si lo hace, complicaría a un Valdivia que, decimocuarto, está pagando caro su falta de gol (solo 21, el peor del grupo). Máxima emoción (18.00).

pueblonuevo-amanecer / Más madera aquí: el Pueblonuevo, tercero por la cola, tiene solo dos puntos menos que el Amanecer, que es quinto por la cola. Una victoria local daría un vuelco a la situación, mientras que si son los de Sierra de Fuentes lo que ganan darán un paso importantísimo cuando ya solamente quedarán tres partidos.