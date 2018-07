"Nunca dejes de soñar", el tuit de Bruno Hortelano tras batir el récord de 200

Esta mañana de lunes resacoso por la victoria, el atleta Bruno Hortelano ha lanzado un mensaje con cuatro fotos en Twitter en los que condensa su lucha para seguir en primera línea. El velocista batió el domingo el récord de España en 200 metros (20.04), una gesta que premiaba un presente cargado de futuro tras un pasado complicado. Hortelano estuvo prácticamente dos años alejado de las pistas a causa de un grave accidente de tráfico.

El plusmarquista recuperó la mano tras las operaciones practicadas por el equipo del doctor barcelonés Xavier Mir. La ya mítica mano catastrófica de Bruno Hortelano.

"Nunca dejes de soñar", es su mensaje desde las redes sociales:

"No he podido parar de llorar porque me han vendio los recuerdos de estos dos años tan difíciles", declaró tras la gesta.