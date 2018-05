El objetivo es no dejarlo escapar

El Extremadura tiene ante sí esta tarde uno de los partidos más importantes desde que se refundara hace diez años. Probablemente, el que más, aunque en el tintero siempre quedan algunas batallas que han marcado el rumbo de esta entidad. Hoy, ante un Francisco de la Hera que rozará el lleno, buscará la victoria frente al Betis Deportivo (18.00 horas). El triunfo le da plaza matemática de playoff de ascenso a Segunda como cuarto clasificado, el gran objetivo de la temporada. Todo lo que no sea ganar le obliga a mirar a otros campos. En caso de empate, el Melilla no podría ganar en Granada. Y en caso de catástrofe con derrota, el Melilla debería perder y el Villanovense no ganar en Marbella. Pero para evitar sustos, el Extremadura solo quiere mirar a su partido. Y como diría Luis Aragonés: «Ganar, ganar y volver a ganar».

Mentalizado de ello ha estado el plantel durante toda la semana después de la revitalizante victoria ante el Mérida. Sabas ha espantado el clima de euforia que podría haberse generado y ha alertado de las virtudes del Betis Deportivo, pese a su descenso matemático. «Son chicos jóvenes que vienen a jugar ante un gran rival, un gran campo y ante miles de espectadores. Si yo fuera joven querría venderme en este tipo de partidos. Así que habrá que tener mucha concentración», avisa. No le falta razón. El partido es parecido al que el pasado año le dio la permanencia al Extremadura ante el Sanluqueño. Aquella tarde, el equipo extremeño ganaba por un escueto 1-0 cuando Doblas hizo un paradón estratosférico a diez minutos del final. El susto aún se recuerda, aunque después el gol de Dieguito escribiera un final feliz.

Continuidad / Sabas medita repetir el once inicial que hace una semana asaltara el estadio Romano, aunque mantiene la seria duda de Pardo para el envite. El valenciano apenas ha entrenado y su concurso está complicado. Se probará y si puede jugar, lo hará. En caso de que no pueda, Lomotey y Nico Delmonte son las alternativas que baraja el técnico. Tampoco puede jugar Valverde por acumulación de tarjetas. Sabas tiene varias alternativas en este caso. Una pasa por el cambio natural y la entrada de José García. La otra pasa por desplazar a Kike Márquez a la banda y dar entrada a Alex Barrera o Jesús Rubio. Ésta última opción parece menos cercana.

El Betis Deportivo llega a Almendralejo descendido de manera matemática, pero con una dinámica de resultados positivos inusual para su posición. Hace dos semanas ganó en La Nueva Condomina al Real Murcia y la pasada destrozó al Badajoz en Sevilla. Juan José Romero, pensando ya en la próxima temporada, está tirando de algunos juveniles en los últimos partidos y le está dando resultado.

El Francisco de la Hera podría rozar los diez mil espectadores para el partido de esta tarde. Quedan 90 minutos para que este Extremadura, subido en una noria toda la temporada, termine aterrizando en un puesto de playoff.