El olímpico Yiyo Fernández decide irse del club de su vida

El arquero Antonio ‘Yiyo’ Fernández cambia de club. Del de toda su vida, el San Jorge de Cáceres, al Ibn Marwan de Badajoz. «Ha sido una decisión difícil, superdura para mí, pero ahora inicio un nuevo ciclo olímpico hacia Tokyo 2016 y quiero empezar una nueva etapa», ha apuntado el laureado deportista extremeño, nueve veces campeón de España y mejor posición individual española de la historia de este deporte (noveno) en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

El origen de la llamativa decisión, que le ha costado «muchísimo» tomar, según cuenta a la hora de desvelar su decisión en este diario, es la «falta de confianza» en su club y, sobre todo, en el que ha sido presidente de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, Rubén Montes, e integrante también del San Jorge. Según Fernández, éste «ha intentado que me echasen de la Residencia Blume» de Madrid, donde habitualmente vive y entrena.

«Lo he pasado mal. Incluso he pensado en dejar el tiro con arco o cambiar de federación, pero finalmente tanto la Blume como el Consejo Superior de Deporte me han defendido en todo momento. Sigo en la residencia por resultados y por todo», dice, para apuntar después que el apoyo de su entorno familiar y de amigos y de la Junta de Extremadura también ha resultado determinante para no marcharse de la región.

Cuestionado sobre los motivos por los que, según él, le había expuesto Montes, que también es directivo de la española, Fernández apunta que «realmente no lo sé, aunque parece que había dicho que por edad o por comportamiento, aunque a mí no me ha comentado nada».

PROBLEMA AÑADIDO / Según la versión del deportista cacereño, el hecho de que hubiera tenido que dejar finalmente la Blume hubiera supuesto un problema «gravísimo» para él. «No hubiera tenido sitio para entrenar», asegura, e incluso le hubiera creado dificultades para seguir estudiando, ya que está terminando Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Madrid.

Sobre el hecho en sí de abandonar su club, no quiere profundizar en exceso. Su entrenador y amigo en Cáceres durante muchos años, Cayetano ‘Tato’ Martínez, «no me ha apoyado en el momento y ahora sí han querido aparecer, cuando todo se ha solucionado», por lo que dice que está especialmente dolido. Se da la circunstancia de que Tato Martínez es presidente del CA San Jorge. «No me apoyó cuando creo que debió hacerlo». Se refiere Fernández al mes de septiembre, cuando se agudizó el problema con Rubén Montes y su pretensión de que no siguiera en la Residencia Blume. Es por ello que «por falta de confianza he decidido empezar una nueva etapa en otro club extremeño».

‘Yiyo’ Fernández dice estar «muy agradecido» a todos los que han estado con él en el club durante todos estos años, incluidos Rubén Montes o ‘Tato’ Martínez, e incluso no descarta retornar «algún día», pero que este problema puntual le ha dolido especialmente en este momento. Afirma no olvidar el respaldo que ha tenido antes de Londres 2012, «que me quedé a las puertas de participar» y también antes de Río.

«Ojalá no hubiese pasado esto», se lamenta el olímpico, que se declara «muy cacereño y extremeño» y recuerda que ha tenido posibilidades de marcharse incluso al extranjero, «a algún sitio con más medios», pero que siempre ha pretendido quedarse en la región extremeña y, hasta el momento, en el club de su vida.