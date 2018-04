Orden de busca y captura para el presidente de Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, fue citado el lunes por un magistrado a declarar ante el juzgado de Instrucción número 6 de Gran Canaria por un presunto fraude a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores salarios por debajo de lo estipulado en el colectivo de la vigilancia y a la que no acudió. Ramírez no se presentó al estar en viaje de negocios en Miami, según informa 'La Provincia/ Diario de Las Palmas', y entonces la Justicia emitió una orden de busca y captura.

El presidente canario se ausentó de una citación judicial relacionada con irregularidades con Hacienda, mientras él estaba en Estados unidos cerrando un negocio. La noticia le ha pillado por sorpresa al dirigente, tras el descenso de su equipo, y asegura que la medida adoptada es "desproporcionada" y alega en su defensa que la citación no le fue notificada correctamente. Según ha adelantado el diario 'As', el mandatario tiene previsto presentarse este martes ante la Justicia Canaria y recalca que él no es ningún "prófugo".

Todo este tema coincide con el reciente descenso del club insular, que ha recibido la noticia de su presidente con un malestar general entre los aficionados y que en el partido del domingo frente al Alavés arremetieron contra la junta directiva por la deriva del club canario.