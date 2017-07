El oro que le faltaba a Belmonte

Mireia Belmonte conquistó ayer en Budapest el oro que le faltaba. En una gran final de los 200 metros mariposa, la nadadora española de 26 años se impuso a todas sus rivales y logró su primer título mundial en piscina de 50 metros. La catalana ganó con un tiempo de 2.05.26, por delante de la alemana Franziska Hentke (2.05.39) y de la ídolo local Katinka Hosszu (2.06.02).

«Estoy supercontenta porque es la medalla que me faltaba», aseguró la española nada más salir de la piscina, donde efectuó una auténtica demostración de talento, poder y estrategia. Belmonte tenía el oro olímpico de Río 2016 en la misma prueba y había sido cuatro veces campeona de Europa (una de ellas en 200 mariposa), pero nunca había conseguido un título universal en piscina larga (50 metros). Desde ayer ya tiene la triple corona que la acreditada, desde luego, como la mejor nadadora española de la historia.

La final fue trepidante. Belmonte no esperó al último largo para atacar, como es habitual en ella, y cimentó su éxito en los dos largos intermedios. Pasó por los 50 metros en 28.61, sexta a 41 centésimas de la surcoreana Sehyeon An, pero a mitad de prueba ya iba segunda, a solo 14 centésimas de Hosszu. En el tercer largo se puso líder (1.32.81), con 35 centésimas sobre Hentke y 51 sobre la húngara. En los últimos 50 metros le tocó sufrir a la española, que veía como la alemana se le echaba encima en los últimos aleteos. La última brazada se le hizo larga a Belmonte, que no acababa de alcanzar nunca la pared. Pero la ventaja adquirida con su valiente estrategia le valió para tocar con 13 centésimas sobre Hentke y 80 sobre Hosszu, en una final dominada por las europeas, seguidas de las asiáticas y sin presencia de estadounidense ni australianas.

LA MARCA DE LONDRES 2012 / Belmonte no necesitó batir su récord de España (2.04.78 desde los Mundiales de Barcelona del 2013) para lograr el oro que le faltaba, pero sí lograr la mejor marca mundial del año y reeditar prácticamente a la centésima el 2.05.25 que le dio la plata olímpica en Londres 2012. El oro olímpico de Río 2016 cayó con 2.04.85, con solo tres centésimas de ventaja sobre la australiana Madeleine Groves.

«No he visto nada. El plan era nadar más valiente que en semifinales, ir a lo mío y no mirar mucho a los lados. Sabía que los últimos 25 metros iban a costar, pero es lo bonito de estas pruebas tan ajustadas», aseguró una Mireia Belmonte que por la mañana se encontraba mal, según confesó. «Estaba muy resfriada y me encontraba fatal, pero pensaba que al menos a la piscina me iba a tirar». Y claro que se tiró. Se tiró para conquistar el objetivo más claro que le faltaba en su carrera deportiva y para sacarse la espina de su ausencia en el anterior Mundial, el de Kazán (Rusia) del 2015, al que no pudo acudir por una doble lesión en los hombros que la dejaron en casa.

«Descansé y me recuperé. Tenía la oportunidad de estar en la final de un Mundial y no todo el mundo puede hacearlo, así que pensé en hacer lo mejor que pudiera», aseguró.

ALGUNAS OPCIONES MÁS / La medalla de la badalonesa es también la cuarta del equipo español en Budapest 2017, sumando las dos suyas y las dos platas de la semana pasada de Ona Carbonell en natación sincronizada (solo técnico y solo libre).

Otra medalla está asegurada con el waterpolo femenino (oro o plata) y quedan la final de este viernes de Jessica Vall en los 200 braza (a la que ha entrado con la sexta marca) y, sobre todo, las dos pruebas más que le quedan a la inspirada Belmonte, los 800 libre (este viernes eliminatorias) y los 400 estilos.

Con la de ayer, Mireia suma ya cuatro medallas olímpicas y cinco medallas mundialistas. Además, atesora 13 medallas en Europeos, para un total de 22 en grandes competiciones internacionales en piscina larga de 50 metros.

El oro de Belmonte es también el segundo de una nadadora española en unos Mundiales. El único precedente era el de la espaldista nacida en Moscú Nina Jivanevskaia, que ganó los 50 metros en Barcelona en el 2003. En hombres, el único campeón mundial absoluto fue Martín López Zubero, dos veces, en 200 espalda en Perth-91 y en 100 espalda en Roma-94.