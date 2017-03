El paraíso de Contador

Llueve sobre el 'sterrato' de la Toscana, las pistas de la tierra blanca donde ruedan los corredores de la Strade Bianche, el lugar en el que Michal Kwiatkowski, el corredor polaco que fue campeón del mundo en Ponferrada (2014), busca y consigue la victoria en la Strade Bianche, la emergente clásica italiana, la denominada 'Infierno del Sur', la señal que indica que la temporada ciclista ya empieza a correr de verdad con carreras de un día. Una muestra que llega también con pruebas de una semana como la París-Niza, más famosa que la prueba italiana, la llamada 'Carrera del Sol', que empieza este domingo en Bois d'Arcy, una población situada a 36 kilómetros al suroeste de la capital francesa.

Ascoltate il boato del pubblico di Siena che accompagna #Kwiatkowski al traguardo della#StradeBianche: da brividi!����‍♀️#EurosportCICLISMOpic.twitter.com/DLxznkSfqW

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) 4 de marzo de 2017

Y es ahí, cerca de París, la ciudad en la que Alberto Contador subió tres veces (aunque solo le sirven dos) al podio del Tour, donde el ciclista madrileño, el mismo que ya ha dejado el frío de Suiza para regresar a su Pinto natal, siente el aroma de la ronda francesa, con una carrera de una semana que, al igual que sucede en junio con el Critérium del Dauphiné, recompensa al líder con el mismo jersey amarillo que en el mes de julio luce en lo más alto del cajón de los Campos Elíseos con la imagen del Arco del Triunfo a la espalda del vencedor de la prueba.

Os presento mi nueva Madone que estrenare mañana en Paris-Niza����I present to you my new Madone… https://t.co/StliAyIn7s

— Alberto Contador (@albertocontador) 4 de marzo de 2017

Dos veces ha ganado Contador la 'Carrera del Sol', en el 2007, coincidiendo con su primera victoria en el Tour, y en el 2010. Y el año pasado se le escapó por solo cuatro segundos, entre otras cosas porque la nieve obligó a cancelar una de las etapas de montaña programadas. Y, como es costumbre en él, peleó por el triunfo hasta la meta de Niza, en el Paseo de los Ingleses, el mismo lugar que se llenó de sangre y de dolor el 14 de julio del 2016, con la locura terrorista.

MONTAÑA PARA LUCIRSE

Contador, casi se podría decir que ayer, hoy y siempre, parte como favorito, como gran favorito y practicamente, si la prueba discurre sin sobresaltos, como único candidato a la victoria, en una prueba que vivirá cuatro días claves: el miércoles con una contrarreloj -cronoescalada en la parte final-, de 14.5 kilómetros, ideal para el ciclista madrileño, la ascensión del viernes a Fayence, la etapa de montaña del sábado con llegada en alto a La Couillole, y la jornada final de Niza, con el paso previo por el famoso Eze, el monte que comunica la capital de la Costa Azul con el principado de Mónaco.

Y allí estará Contador, con bicicleta nueva, con un equipo entregado, tras su segunda posición en la Vuelta a Andalucía y unos días de entrenamiento con dorsal corriendo en Abu-Dhabi. Una París-Niza donde se ha ausentado a última hora Alejandro Valverde a causa de la fiebre y la gripe, misma dolencia que este sábado impidió a Peter Sagan, el niño rebelde del ciclismo mundial, el campeón del mundo, favorito en cuantas carreras de un día decide disputar, concluir la Strade Bianche, ya que abandonó la carrera enfermo.

Malas noticias: @alejanvalverde, con fiebre, no disputará finalmente la #ParisNice.https://t.co/7Hyc762l2l @victordelaparte, su sustituto. pic.twitter.com/DCxJv39UBy

— Movistar Team (@Movistar_Team) 3 de marzo de 2017

Es época ya de ciclismo de altura, las carreras que proclaman la llegada de la primavera, con la Tirreno-Adriático prevista para la próxima semana, con el anuncio ya de la Milán-San Remo, con la presentación el próximo jueves en Barcelona de la Volta a Cataluña, que se disputa entre el 20 y 26 de este mes, con las principales figuras del mundo corriendo por las carreteras catalanas. Y todas ellas antesala de un mes de abril, clásico como pocos, con las citas del Tour de Flandes (2 de abril), París-Roubaix (9 de abril), Amstel Gold Race (16 de abril), Flecha Valona (19 de abril) y Lieja-Bastoña-Lieja (23 de abril).

.@petosagan retires from #stradebianche. He wasn't feeling well and staying healthy is extremely important in this part of the seasonpic.twitter.com/3dIyp08ruN

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) 4 de marzo de 2017