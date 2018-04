Pardo: «Para el Extremadura, los play off comienzan este fin de semana»

La victoria del Melilla sobre el Córdoba B ha agotado todo el margen de maniobra que le pudiera quedar al Extremadura para conservar su codiciado puesto de play off. Ahora, los azulgranas están empatados a puntos con el equipo de la ciudad autónoma y cualquier error pondría en riesgo máximo su gran objetivo de la temporada. Es consciente de esta circunstancia José Antonio Pardo, un hombre que el pasado domingo regresó al césped casi tres meses después de su lesión. Una fascitis plantar le está amargando la temporada, pero el valenciano ha decidido forzar: «Es obvio que no estoy al cien por cien. Hemos apurado mucho los límites, pero el domingo [en el derbi ante el Villanovense] disfruté mucho con el apoyo de la gente, aunque no con el resultado».

Pardo tiene claro que para alcanzar el objetivo, el Extremadura debe ser «un equipo más que nunca. Creo que a lo largo de la temporada no hemos sido el equipo que, por ejemplo, fue el Villanovense el pasado domingo. Hemos tenido destellos, pero nunca hemos logrado ser un equipo por encima de las individualidades». El zaguero del Extremadura aboga por ser fuertes en defensa y cerrar la sangría de goles en contra. Actualmente, el Extremadura es el cuarto equipo que más goles ha encajado en la segunda vuelta, algo imperdonable para un equipo que aspira al play off.

A Pardo no le incomoda hablar de la fase de ascenso ahora que se ha complicado la cuestión. «Tenemos que entender que los play offs para nosotros comienzan este domingo. Tenemos nueve partidos de play off. Tres de liga y otros seis después. Así lo tenemos que ver», analiza. Con respecto a la debilidad defensiva, Pardo asegura que «el 95 por ciento de los goles han venido por errores propios, ya sea por errores en la marca, en las vigilancias o falta de concentración. Esto lo debemos mejorar mucho», advierte.

Sin Willy / Las pruebas médicas a las que se sometió ayer Willy han dictaminado que tiene rotura en el menisco y que, al menos, estará un mes fuera de los terrenos de juego. El delantero azulgrana se ha sometido a una artroscopia para limpiar la zona y espera que su equipo se cuele en play off para poder tener oportunidad de jugar algo más este año.

Para el partido ante el Badajoz de este domingo (Nuevo Vivero, 18.00 horas), Rafa Martín Vázquez recupera al central Borja y está pendiente de la evolución de Aitor. También regresarán Manu García y José García, tras cumplir partido de sanción. Jairo, que se retiró del calentamiento en el partido de la pasada semana, también apura plazos para llegar al derbi en Badajoz.

Mientras, el club blanquinegro sigue animando a su afición a apoyarle en un partido clave, donde los pacenses se juegan huir del peligro o seguir en problemas. Para el duelo, declarado medio día del club, se siguen vendiendo entradas de forma anticipada hasta mañana.