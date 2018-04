Partido vital, pero no decisivo

Vital sí, decisivo, quizás, no. José Manuel Romero, entrenador del Amanecer, y Javier Moreno, técnico del Arroyo, coinciden en el pronóstico del partido que mañana enfrenta a ambos en Sierra de Fuentes (12.00 horas), un duelo directo entre dos equipos que luchan por la supervivencia en Tercera División y cuyo futuro puede decantarse en una u otra dirección dependiendo del resultado de mañana.

A la cita llega fuera del descenso y con dos puntos más el Amanecer, aunque su calendario es, a priori, más complicado. Le esperan después Don Benito y Cacereño, dos equipos que ahora pelean por el liderato. «Nosotros necesitamos cuatro puntos para salvarnos», pronostica Romero que no descarta sumar después ante los gallitos. «Yo he estado en clubs grandes y sé que no es fácil enfrentarse a los equipos de abajo».

En descenso, aunque a solo dos puntos de la permanencia, está el Arroyo. «Lo que nos pueda pasar no solo dependerá del resultado de nuestro partido», dice Moreno pensando en otro duelo directo, el Trujillo-Extremadura B, o los encuentros de Pueblonuevo (en Montijo), Valdivia (contra el Don Benito) y Aceuchal, que recibe al CPC.

También coinciden ambos técnicos en tratar el partido como cualquier otro. «Son solo tres puntos más. Hay que quitarle hierro al asunto y, como siempre hacemos, jugar para ganar», apunta el preparador arroyano. «Para nosotros, todos los partidos han sido siempre finales, nada cambia», recalca el mañana entrenador local.

Confiados en sus posibilidades están los dos. «Veo muy seguros a mis jugadores, porque es así como debe ser», indica Romero. «Tenemos mucho fútbol, muy buenos futbolistas», añade. Le ha penalizado, reconoce, la juventud e inexperiencia, «pero ganas de sacar esto adelante hay muchas».

También se ve con muchas opciones de salir triunfal Javier Moreno. «Van a ser muy importantes los primeros 25 minutos, van a salir muy fuertes y hay que aguantar», cuenta en técnico recordando el último partido como local del Amanecer, cuando fue capaz de meterle tres goles al Olivenza en 20 minutos. Pase lo que pase mañana, confían que el Arroyo se salve al final. No estará solo el conjunto arroyano en Sierra de Fuentes. Los aficionados han completado un autobús y la cercanía de ambas localidades propiciará que haya más desplazamientos. «Nunca nos han dejado», dice Moreno hablando de la afición. En las últimas jornadas incluso ha estado más volcada con su equipo. También los seguidores del Amanecer, que mañana empujarán a su equipo.