Pau Gasol: "No he tomado aún la decisión de dejar la selección"

Pau Gasol es uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos -si no el mejor- pero ya tiene 36 años. En julio, el pívot de Sant Boi cumplirá los 37, edad con la que participaría en el Eurobasket 2017, que empieza el 31 de agosto. Gasol admitió en 'El Larguero' de la cadena SER que no sabe si participará pese a que quiere jugar. Asume que los años no pasan en balde y que al final de temporada habrá que tomar una decisión. "El Eurobasket ahí está. No he tomado aún la decisión definitiva de dejar la selección, pero veremos cómo me encuentro al final de la temporada", respondió Pau.



El torneo continental sería una buena oportunidad para jugar, quizá por última vez, al lado de su hermano Marc a nivel profesional, de quien reconoce que "que esté jugando a nivel 'All Star' es un orgullo. Este año ha dado un salto importante al extender su rango de tiro y al ser más agresivo en ataque". Gasol lo tiene claro, si el físico le acompaña estará en el Eurobasket pero la NBA es exigente y dura a nivel físico. "La carga de partidos te pasa más factura y los descansos son cada vez más importantes. Los descansos de Popovich -su entrenador- me vienen como anillo al dedo", admitió.

UN PARTIDO REGULAR



En la última jornada de la NBA, Pau Gasol jugó con sus Spurs ante los Bucks de Milwaukee. El catalán tuvo un actuación discreta (6 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias) y su equipo perdió por 107-109. Antetokounmpo, la estrella de los Bucks solo pudo jugar nueve minutos, pues sigue enfermo, y la baja de Aldrige lastró la defensa de los tejanos.

Los locales no pudieron cerrar la zona y los de Wisconsin se aprovecharon de ello. Jabari Parker, con 22 puntos y 7 rebotes, fue una pesadilla para los Spurs acompañando al mejor Monroe (14+6). Un derrota más para San Antonio, que no tendrán problemas para seguir dominando el Oeste y una victoria importante para unos Bucks que apuntan a playoffs y si siguen desplegando el nivel exhibido este martes en el AT&T Center de San Antonio.