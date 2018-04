El Plasencia se aferra al último clavo ardiendo, esta misma noche en León

Será en León, ante el Agustinos, a partir de las 20.00 horas. El Plasencia quiere seguir vivo en la LEB Plata para albergar alguna esperanza y no bajar a EBA. El cuadro extremeño está obligado a ganar para no caer al vacío. Incluso si no se sale airoso se podría terminar el sábado en descenso.

El técnico lo dibujaba en la previa. «Los jugadores deben saber que se están jugando la renovación o fichar por otros equipos. La directiva siempre ha estado detrás, cumpliendo todos los meses para sacar adelante este proyecto. Los jugadores deben dar ahora ese paso». Todo un análisis tan realista como dramático.

Dani García sabe que si se ha llegado ahí ha sido por deméritos propios y por ello ha intentado cambiar de dinámica en el trabajo estos últimos días. «Esta semana hemos tratado de buscar soluciones para que Adrián Fuentes no retenga tanto el balón y que otros jugadores asuman más protagonismo. Tenemos que cambiar esa dinámica».

El entrenador habló de Seydou Aboubacar y sus capacidades. «Tiene que controlar su fuerza y saber aplicarla en cada acción. Debe usar su fuerza, pero no la fuerza bruta». Sobre el rival, apunta: «su tripleta referente es Kavas, Morris y Smith, el termómetro ofensivo. Tenemos que hacer que no corran e impedir sus contraataques. Y delante, somos muchos más fuertes físicamente, hay que aprovecharlo».