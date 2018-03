El Plasencia vuelve a la zona noble

amanecer 0

up plasencia 3

3Goles: 0-1: minuto 48, Luismi. 0-2: minuto 65, Luismi. 0-3: minuto 91, Karim.

3Árbitro: González Umbert. Mostró tarjeta amarilla a los locales Herrera, Tomy y Beato.

3Estadio: Municipal San Isidro.

3Espectadores: 200.

3Amanecer: Sergio, Dani, Tomy, Beato, Herrera, Pavón, Chori, Ayuso, Raúl (Bella, minuto 78), Karim (Adrián, minuto 46) y Rodri (Sousa, minuto 50).

3UP Plasencia: Álex, Pascu, Álex Jiménez, Aarón, Cifuentes (Sergio Sánchez, minuto 71), Henares (Manu, minuto 76), Luismi (Casero, minuto 88), Durante, Tarín, Beni y Edet.

A falta de seis jornadas para que termine la liga regular de Tercera, la UP Plasencia vuelve a meterse en zona de play off, donde no estaba desde la jornada 17, cuando cayó al quinto puesto tras perder en su campo ante el Olivenza. Ahora recupera la cuarta posición y lo hace tras ganar cómodamente al Amanecer (0-3) y aprovechar el resbalón del Coria en su visita al Castuera (2-3). Los de José Diego Pastelero, a pesar de la irregularidad mostrada en algunos momentos, no han desfallecido nunca y siempre ha creído firmemente en su opciones de volver a meterse en la zona noble, aunque aún deberá defender la plaza durante seis semanas más, pues solo aventaja en dos puntos al conjunto cauriense.

El Plasencia se llevó los tres puntos del Municipal San Isidro de Sierra de Fuentes gracias a una gran segunda parte en la que marcó sus tres goles. Los dos primeros fueron obra del pichichi del Grupo XIV de Tercera, el incombustible Luismi, que ya suma 17 dianas esta temporada. El tercero lo marcó Karim ya en el tiempo de prolongación.

Fue un partido donde en el primer tiempo el Plasencia dominaba, pero sin llegar claramente a crear peligro. Conforme avanzaban los minutos, el Amanecer se iba asentando sobre el terreno de juego, aunque sin inquietar la meta placentina.

Cabe destacar en el minuto 34 un centro por banda izquierda de Pascu que atrapaba Sergio sin demasiados problemas.

Al poco de la reanudación llegó el primer gol visitante en una falta sacada por Henares y Luismi de cabeza batía a Sergio. Quería más el Plasencia, que apretó para cerrar el partido y supo aprovechar la línea adelantaba del Amanecer. En el 65, un córner lanzado por el Plasencia donde la defensa local no atina a despejar, el balón le cae de nuevo a Luismi, que tiene dinamita en el pie y no falló para poner así el 0-2.

De ahí a los minutos finales el Plasencia quiso mantener la ventaja de dos goles y no dejar que sus rivales se acercaran en el marcador. Ya en los últimos compases de encuentro, en el minuto 91, una mala salida de la defensa local dejó a Karim solo contra el portero, al que batió para hacer el 0-3 final.