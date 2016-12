El positivismo de Toni Doblas

Si hay un hombre positivo dentro del vestuario del Extremadura en estos momentos ese es, sin duda, Toni Doblas. Posiblemente sea el jugador más veterano y con más experiencia en la élite, pero para aquellos que piensen que el arquero viene de vuelta, Doblas lo deja claro: «El hecho de no estar en una buena posición en la tabla para mí no es handicap. En el fútbol todo se puede conseguir. Me gustan los retos difíciles. Cuando conocí el interés y vi el slogan de ‘Sólo para valientes’ me dije: ahí tengo que meterme. Y aquí estoy».

Con esa carta de presentación el exportero bético comenzó desde el primer día a meterse en su bolsillo a la afición azulgrana, la misma que ahora mismo necesita dosis de positivismo en todos los sentidos. «Cuando entre en el vestuario buscaré una pizarra y pondré el número de partidos que quedan para salvarnos. Así cada semana. Me pasó en Huesca y nos ayudó a salvarnos». Doblas quiere exportar toda su experiencia en el fútbol para salvar al Extremadura. «Cuesta mucho llegar a Segunda B como para no buscar la salvación. El Extremadura se merece estar en su sitio», comentó.

El portero llega de jugar su segunda experiencia en la Superliga India. Asegura que no le preocupa jugar en Segunda B pese a su pasado en la élite: «Tengo las mismas ganas e ilusión que cuando debuté con 18 años en este mismo grupo IV. Creo en los ciclos de la vida y más en el fútbol profesional. Ayudaré a los jóvenes y, sobre todo, exportaré mi carácter. Soy una persona positiva y optimista. Si yo creo, con lo que he vivido, estoy seguro de que la gente puede creer».

La presentación de Doblas vino acompañada del anuncio de dos fichajes más. Uno el ya adelantado por este diario de Richard Boateng, centrocampista que llega del Aris de Limassol de Chipre. Y el otro el de Walter Fernández, un extremo con experiencia en varias ligas internacionales, pero que llega procedente del Hospitalet, donde ha jugado 13 partidos.

En el capítulo de bajas, el director deportivo, Ángel Becerra, anunció que Saavedra, Pereira y Sergi no cuentan para el club y deberán resolver sus contratos. Da la curiosidad que los primeros en marcharse son dos de los capitanes, Pereira y Saavedra, importantes en el ascenso. La afición mostraba ayer su cariño hacia ellos en las redes sociales.