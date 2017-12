Pozo, un regalo de Navidad para el Don Benito

Llegan las Navidades y el Don Benito ya ha recibido un regalo. El soldado Manuel Pozo se pondrá a las órdenes de Juan García. El central, que fue fichado en verano, ya ha concluido su formación militar en San Fernando (Cádiz) y se incorporará a la dinámica habitual del Don Benito. El conjunto calabazón ha concluido la primera vuelta en la cuarta plaza y pasará las vacaciones navideñas en zona de play off.

«Acabé en el Badajoz y aprobé las oposiciones para militar. No tenía pensado jugar esta temporada, por si tenía alguna lesión, pero me llamó Patri y me convenció. Ahora podré entrenar en igualdad de condiciones que mis compañeros con la intención de ponérselo difícil al entrenador», explica Pozo, ex de varios equipos de la región, entre ellos el Extremadura, Badajoz o el desaparecido Cerro de Reyes.

Es la segunda etapa del central en tierras calabazonas. Ya vistió la casaca rojiblanca durante dos temporadas consecutivas, desde el 2011 hasta el 2013. En su primera campaña con el Don Benito, Pozo disputó fase de ascenso tras concluir en cuarta posición. El objetivo, repetirlo. «Esa es nuestra meta, aunque vamos partido a partido. Creo que mirándonos a nosotros mismos y entrenando y jugado cómo lo estamos haciendo, la clasificación nos pondrá en buena posición», asegura el soldado Pozo.

Deseos y objetivos

A pesar de no haber estado entrenando con el grupo, Pozo debutó ante el Azuaga y disputó el último partido de la primera vuelta con el Don Benito en el Vicente Sanz. Un partido, ante el Montijo, donde el central pacense anotó un gol. Un arranque soñado. «Fue un buen partido y, personalmente, estoy muy contento con la victoria. Lo importante ahora es coger forma cuanto antes, porque el ritmo de competición que tienen mis compañeros se nota», asegura este regalo para el Don Benito.

Pozo, a pesar de estar en la cuarta plaza, no se confía y mira por el retrovisor a los perseguidores. «Los cinco equipos que estamos arriba vamos a luchar hasta el final. No descarto tampoco al Jerez, que va a competir por meterse en liguilla sí o sí», adelanta el jugador rojiblanco. Como deseo para el año nuevo, Pozo pide a la afición dombenitense que sea el jugador número doce. «Si están y confían en nosotros, al final de temporada se alegrarán y vamos a recompensarles con una buena alegría», concluye Pozo, un regalo de Navidad que llega por adelantado para el Don Benito.