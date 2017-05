El presidente del Mérida demanda más aficionados

El presidente del Mérida, Daniel Martín, ha concedido una entrevista al portal solomerida.com en el que hace balance de lo que ha sido la temporada que acaba de terminar y apunta trazos de lo que puede ser la próxima.

Reconoce el mandatario romano que todavía no ha digerido quedarse a un punto del objetivo, pero afirma sentirse «orgulloso del trabajo que se ha hecho». Asume que se han cometido «errores propios de los que hemos aprendido», y entiende que se «arrancó tarde la confección de la plantilla», aunque defiende que «hemos quedado por debajo de presupuesto superiores como el del Villanovense». Lo que considera «injusto» es que «tengamos que peregrinar por las pedanías de Extremadura para entrenar, porque eso afecta».

A la plantilla la califica con un «bien alto o notable» porque han sido «muy profesionales tanto dentro como fuera del campo, salvo alguna excepción». También destaca «la unión» que ha habido entre ellos. Incluso cuando peor lo estaban pasando, por eso «la entidad ha tomado buena nota y buscaremos la profesionalidad en los jugadores».

Cuando se le pregunta por la afición, Martín reconoce que «esperaba más apoyo numérico en el tramo final. «El aficionado debe reflexionar sobre qué Mérida quiere ver, si para mantener la categoría o para tratar de luchar por el ascenso, aunque con este número va a ser muy difícil».

RETROCESO / En esta última temporada, da la sensación que, desde el punto de vista social, el club no ha tenido tanto tirón entre el aficionado. Martín lo explica diciendo que «veo un desapego en la ciudad, a veces muy intencionado. Hay corrientes muy críticas y otras que no aceptan que no se le haga algún tipo de favor».

Pensando en la próxima campaña, espera que «las promesas que nos están haciendo instituciones y empresas, se plasmen, si quieren que nosotros sigamos aquí, porque el Mérida tiene que salir a por el campeonato. Si no nos quieren aquí, es ahora o nunca».

El nuevo Mérida de la temporada 17-18 estará comandado desde la dirección deportiva por Bernardo Plaza porque «es de nuestra confianza y lo ha hecho muy bien. Se fue muy injusto con él a principios de temporada. Además, no concibo un Mérida sin Bernardo, sin Tarriño o sin Fernando Torres». Con respecto al entrenador, le gustaría que siguiese Eloy Jiménez pero «nos ha pedido unos días de reflexión y hay que respetarle. No tenemos prisa, porque no queremos forzar la situación». Reconoce que «va a ser muy difícil mantener el bloque» de la plantilla, así que su estrategia para fichar se va a basar en «conseguir buenas cesiones y retener al bloque que podamos, tampoco podemos firmar cheques en blanco. Ellos saben que han hecho una buena temporada y esperan para renovar o piden más dinero. Nosotros vamos a seguir con nuestra política de seriedad y compromiso».

Daniel Martín manda un mensaje final: «el Mérida será lo que los aficionados quieran que sea y los números son mejorables en la afición».