Prohibido fallar para el Extremadura

Prohibido fallar. Con esa idea entre ceja y ceja ha viajado la plantilla del Extremadura a Jumilla donde hoy, a partir de las 12.00 horas en el estadio Uva Monastrell, se mide a un rival que se lo está jugando todo por abajo. Pese a que el Jumilla lleva toda la liga en puestos de descenso, ante los azulgrana tiene la opción por primera vez de salir de ellos. El cuadro murciano tiene, además, los mismos puntos que el Extremadura en la segunda vuelta. Números y datos que hacen estar alerta al cuadro azulgrana para no dejarse más puntos en el camino.

El conjunto de Rafa Martín Vázquez cuenta con importantes ausencias para el partido de hoy, especialmente mermado en el centro de la zaga. A la ausencia de Pardo, que no termina de encontrar mejoría de su fascitis plantar, se suma la baja de Borja García por acumulación de tarjetas. Aitor, otro hombre que puede hacer de central, también se queda fuera al no recuperarse de su lesión muscular. Al técnico madrileño solo le queda Nico Delmonte y Fran Miranda para hacer de centrales, pero ambos han estado entre algodones durante la semana. Tendrán que forzar en el día de hoy. Otro que no ha viajado es Airam Cabrera por una microrrotura muscular. El jugador canario sigue sin minutos y sin demostrar el coste de su fichaje.

No obstante, Martín Vázquez asegura que su equipo tiene potencial para hacer frente al Jumilla y que hay alternativas suficientes para tener un equipo competitivo. Aunque no ha desvelado cartas, sí ha vuelto a dejar clara su preferencia por jugar con un solo delantero, pero entiende que su planteamiento puede modificar según el rival.

Queda la duda de saber si Willy volverá a ser titular o no. De momento, tampoco está contando en el once para Martín Vázquez, aunque el capitán asegura que «esto es de todos y tenemos que respetar las decisiones del míster». Willy también ha dejado otro mensaje y tiene claro que «si las cosas no están saliendo, tenemos que duplicar ese nivel de compromiso e intensidad al 200%».

Sabe el capitán del Extremadura que el estadio Uva Monastrell es un campo muy complicado. Allí sufrió el cuadro azulgrana una dolorosa derrota por 2-0 la pasada temporada.

El Jumilla, dirigido por extécnico del Arroyo, José Francisco Grao Pato, afronta la cita tras ganar 1-0 a Las Palmas Atlético y ver la luz al final del túnel de los puestos de descenso. El cuadro vinícola tiene la baja segura de Chupe, por un edema óseo, y la seria duda de Titi, uno de sus mejores futbolistas.

Pato ha comentado que «nos enfrentamos a uno de los gallitos de la categoría, no solo del grupo. Su regularidad no es la misma que en la primera vuelta, pero no significa que el nivel de sus jugadores haya bajado. Son dinámicas. Tienen a un jugador decisivo como Enric Gallego», apunta.

Finalmente, el horario y el largo desplazamiento ha frenado a la afición. No saldrá el autocar de aficionados del Extremadura que tenía previsto viajar a Jumilla.