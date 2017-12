Prohibido el victimismo

Seguramente este ha sido uno de los fines de semana más complicados para el Mérida en lo que va de temporada. Empezaba el viernes con el enfado con los medios de comunicación por no presentarse ninguno a la rueda de prensa de Mehdi Nafti previa al choque del domingo frente al Extremadura. Esto provocó que los futbolistas no atendieran al final del partido a ningún medio en directo sobre el césped y que el propio técnico hiciera una comparecencia muy corta sin atender a preguntas de los periodistas en la sala de prensa tras el encuentro.

A pesar del silencio que se había autoimpuesto desde el club, el presidente, Daniel Martín, si entró ayer en directo vía telefónica en la tertulia de Onda Cero Mérida para analizar la dura derrota sufrida por su equipo en el Francisco de la Hera.

Como es habitual, el mandatario emeritense no tuvo pelos en la lengua y analizó el choque de la siguiente manera: «Creo que aguantamos 45 minutos, pero cuando nos marcan, otra vez a balón parado, el equipo vio que era como un muro infranqueable, cosa con la que yo no estoy de acuerdo y estoy muy preocupado con el convencimiento de que con cualquier equipo tengamos que dar por bueno que perdemos».

Reconoció el presidente que en la segunda parte les habían dado un baño, «pero nosotros tenemos que cambiar el discurso, no podemos ir en un modo víctima, porque yo no voy a aceptar ese discurso aquí y por supuesto que tomaremos medidas».

Petición de explicaciones

Uno de los tertulianos, Rafael Angulo, le indicó al mandatario que le había molestado que Nafti dijera que «no tenía nada que reprochar a los jugadores porque habían hecho lo que habían podido y creo que alguno podía haber hecho más». La repuesta de Martín fue muy clara: «Ya somos dos, pero no es la primera vez que lo hace y francamente estoy preocupado, mañana (por hoy) me voy a reunir».

El presidente fue muy tajante con el mensaje que se le da a la plantilla: «No voy a tolerar que salgas a un partido transmitiendo a los jugadores que es normal perder, porque al final lo vas a perder. No me dio la sensación de que el equipo saliera derrotado, pero una vez que nos marcaron el gol, parecía que teníamos un único plan y si eso se tuerce no hay otra alternativa. Pero no sólo me ha pasado ahí, me ha pasado en Huelva y me pasa en muchos sitios».

Entiende Daniel Martín que se merecen alguna explicación «un poquito más coherente, porque no tiene sentido que en el Romano demos una versión y fuera de casa podamos dar otra». Además, con respeto al choque del pasado domingo, «sí veía futbolistas en el Extremadura con otro tipo de hambre. A priori, el presupuesto es más amplio que el del año pasado, con lo que no podemos estar teniendo dudas y entendiendo que un octavo o un noveno puesto es bueno para el Mérida, no. Nunca vamos a decir que nos vamos a meter en los cuatro primeros, pero tenemos que estar al acecho por si alguno falla, como le está pasando al Murcia».

La derrota en el Francisco de la Hera «entraba en lo previsible, ellos nos tenían bastantes ganas, para ellos no era un partido más, pero es lo normal y lo bonito del fútbol», afirma el presidente, que mantiene su preocupación y asegura que «no vamos a tolerar la complacencia y si hay que cambiar a todo el equipo con gente ganadora, vamos a traer a gente ganadora. Este es un proyecto que tiene que perdurar en el tiempo».

Con respecto a que se sentara en el fondo con la afición romana, en vez de en el palco del feudo almendralejense, el mandatario ha explicado que está «más cómodo y ya lo dije en su día, si tengo que renunciar al cargo, lo haré. Yo, como entiendo el fútbol, no es en palcos y ayer me lo pasé muy bien. Si se ofenden les pido disculpas, pero no voy a cambiar mi manera de ser».