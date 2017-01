La puntería falla en Villanueva

El Villanovense y el Extremadura protagonizaron un derbi descafeinado por momentos y que terminó con empate a cero tras dos partes muy diferentes, con muy poco acierto ofensivo y mucho respeto entre ambos contendientes siempre.

Fueron unos primeros 45 minutos con muy pocas ocasiones claras y con aún menos vistosidad por parte de ambas escuadras, y una segunda mitad en la que los serones fueron superiores al conjunto de Almendralejo. Un empate que no beneficia a ninguno de los dos y que mantiene a los verdes en puestos de playoff y a los azulgranas en posiciones de descenso directo.

No hubo sorpresas en el once de Manolo Sanlúcar mientras que en el de Sabas sí se pudieron ver a las nuevas incorporaciones, Toni Doblas, Boaten y Walter. Quizá por la novedad en el equipo inicial el Extremadura pareció estar algo más concentrado que el Villanovense en los primeros minutos, algo que ya sucedió en el partido de ida en Almendralejo. Los azulgranas no arriesgaban y se mantenían como un bloque sólido que no quería regalar nada de espacio al rival.

SIN CHISPA LOCAL / Al Villanovense, por su parte, le faltó chispa en algunos momentos y continuidad en la elaboración. Tuvo que pasar casi un cuarto de hora para que los locales realizasen su primer intento de disparo a puerta, fue Carlos Valverde, pero el chut lo atajó Toni Doblas.

A medida que pasaban los minutos el Extremadura empezó a ganar confianza y a pisar el área rival. En el minuto 21 buen centro de Pierre al que no llegó por pocos centímetros Carlos Rubén en el segundo palo. La réplica serona la puso otra vez Valverde con un tiro desde fuera del área que paró Doblas.

A la media hora el Extremadura tuvo una nueva ocasión que comenzó de nuevo en las botas de Pierre, quien tras recuperar el esférico lo puso a la incorporación de Manu, pero su centro lo despejó la zaga serona. Poco después llegó la ocasión más clara para los visitantes en un saque de esquina en el que Wilfred no atrapa el balón, el balón acabó en los pies de Pierre, pero el meta serón se rehízo y evitó el gol con una buena intervención. El primer tiempo terminó con la sensación de que el Extremadura se encontraba mejor por cómo se estaba desarrollando el partido.

SEGUNDA MITAD / Después del paso por los vestuarios el Villanovense volvió a llevar la manija del encuentro, a tener más control en el medio campo y a llegar más veces. No obstante la primera ocasión fue para el Extremadura con un doble disparo de Boateng y de Pierre, que despejó la defensa a córner.

Apenas dos minutos después llegó una de las ocasiones más claras del partido. Todo se inició en las botas de Jesús Rubio que puso en profundidad para la subida de Iván Pérez quien puso un excelente centro que Carlos Fernández remató al larguero.

La réplica la puso poco después Willy, que cabeceó alto un centro de Manu desde la derecha. Sería una de las pocas llegadas azulgranas en la segunda mitad, en la que el Villanovense puso más sobre el campo.

Los locales poco a poco fueron encontrando sus mejores sensaciones y empezaron a parecerse al equipo de antes de la Navidad. En el 60 córner sacado por Rubio que remata Curro en otra ocasión clara que despejó la defensa del Extremadura. En la siguiente jugada Iván Pérez encontraba a Rubio, pero su remate acabó en el lateral de la red. El Villanovense lo siguió intentando pero se encontró con Toni Doblas. Primero despejando un disparo de Iván Pérez, después con otra parada para atajar un tiro final de Jesús Rubio.

TRIPLE REVULSIVO / Sanlúcar buscó la reacción metiendo en el campo a talento ofensivo y velocidad como Andújar, Mustafá y Juanjo, perno ni aun así encontraron el deseado tanto.

Otra de las ocasiones claras llegó en el 86, con un centro de Carlos Andújar que se envenenó y tocó en el portero, en el larguero y después de nuevo en las manos de Doblas.

En los últimos minutos el dominio del Villanovense fue aún mayor y buscó el gol hasta el final, pero sin fortuna. El veterano Toni Doblas justificó su fichaje con una gran seguridad bajo los palos. Iván Pérez hizo un último intento con un disparo que rozó el larguero.

Ahí se acabó todo, en un encuentro de escaso fútbol y ni un solo gol, que en realidad no queda del todo descontentos ni a unos ni a otros, que al menos consiguieron puntuar, aunque las urgencias realmente son de los visitantes. Al final, el resultado es bastante justo.

Villanovense 0

Extremadura 0

3Villanovense: Wilfred, Iván Pérez, Candelas, Javi Sánchez, Owona, Pajuelo, Álvaro González (Mustafá, min. 74), Curro, Carlos Fernández (Juanjo, min. 65), Jesús Rubio y Valverde (Carlos Andújar, min. 85).

3 Extremadura: Toni Doblas, Manu (Cielo, min. 73), Sergio, José Rodríguez, Ismael, Fall, Carlos Rubén (Javi Pérez, min. 66), Willy (Dieguito, min. 81), Boateng y Walter.

3Árbitro: Caucelo Sauce. Amonestó a los locales Owona y Jesús Rubio.

3 Estadio: Romero Cuerda.

3 Espectadores: 2.500, con presencia de unos 200 aficionados del Extremadura.

3 Incidencias: Se guardó un minuto de silencio en memoria del extécnico serón, Ramoní, y del abuelo del jugador Pablo.