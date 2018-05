Rafa Nadal se derrumba ante Thiem y dejará de ser el número 1 mundial

La racha se acabó para Rafael Nadal. Después de 21 partidos y 50 sets seguidos sin perder el defensor del título en Madrid cayó en los cuartos de final. Y lo hizo ante el mismo rival, Dominic Thiem, que hace un año fue el último jugador que le había derrotado en un partido sobre tierra batida, también en cuartos de final, en el Masters 1.000 de Roma. El tenista austriaco, séptimo del mundo, dio la gran sorpresa en la Caja Mágica al imponerse por 7-5 y 6-3, en una hora y 56 minutos.

La eliminación de Nadal fue un jarro de agua fría en las gradas de la central Manolo Santana llena a rebosar. La derrota, además, le costará a Nadal ceder el puesto de número 1 mundial en el que llevaba 173 semanas el lunes a Roger Federer, ausente en la gira europea de tierra. El tenista suizo está a solo 100 puntos de Nadal en la clasificación y, la proxima semana, en el Foro Itálico, el mallorquín defendía 180 puntos.

«Estoy decepcionado. No he sido lo suficientemente bueno y ahí se acaba la historia. No ha sido un partido bueno y tengo que intentar corregirlo. No he cogido casi nunca el tiempo de la bola como para colocarme y sentir que dominaba el punto. He perdido y no hay que darle más vueltas», valoró Nadal, que tres semanas había derrotado a Thiem en Montecarlo por 6-0 y 6-2 .

Posiblemente el récord de 50 sets ganados superando el antiguo de 49 que tenía John McEnroe era lo que menos le importaba a Nadal, otra cosa era perder el partido. «Rafa ha entrado nervioso desde el principio. Hacía tiempo que no estaba en una situación así sobre tierra, tan ansioso. El primer set ha sido extraño. Ha hecho poco daño con su derecha» decía Carlos Moyà, su entrenador, después de que su pupilo cediera la primera manga.

Nadal luchó para evitarlo pero dejó escapar demasiadas oportunidades. Salvó un primer ‘set ball’ con 4-5 en contra y servicio en poder de Thiem, que se terminó imponiendo con un ‘ace’.

En la segunda manga el austriaco volvió a tomar ventaja en el marcador al romper por tercera vez el saque de Nadal tras cuatro ‘break points’ para colocarse 2-1 en el marcador. El mallorquín consiguió igualar el marcador (3-3) al romper el servicio de su rival, pero le sirvió de poco. Thiem hizo el ‘contra break’ inmediatamente y ya no dejó escapar la ventaja para certificar la victoria contra el servicio de Nadal y en el segundo ‘match ball’.