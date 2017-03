Remontada para la historia

Un gol de Sergi Roberto, en el minuto 95, desató la locura en el Camp Nou, donde el Barcelona protagonizó una remontada hasta ahora nunca vista en la historia de las competiciones continentales, ya que volteó el 4-0 de la ida con un 6-1 tras conseguir tres goles en los últimos siete minutos.

Después de un gran partido, después de adelantarse por 3-0, un gol de Edinson Cavani en el 62 parecía acabar con las esperanzas de los azulgrana, que necesitaban otros tres goles más para meterse en cuartos de final.

El Barça creyó cuando peor lo tenía. El PSG se había rehecho, pero entonces apareció el talento y la persistencia del equipo de Luis Enrique, un técnico que desde hace días anunciaba que su equipo tendría su momento en el partido, y no se equivocó.

Con 3-1 en el minuto 88, la suerte parecía echada en favor de los parisinos. Pero entonces Neymar acertó en un perfecto lanzamiento de falta (4-1), en la siguiente acción Luis Suárez fue derribado en el área y el brasileño acertó desde el punto de penalti (5-1, min.90).

Cinco minutos de añadido dieron para mucho. El Barça se volcó, Gerard Piqué jugó de nueve y Ter Stegen fue a rematar un par de acciones. Cuando el tiempo se consumía, Neymar puso un balón en el área y Sergi Roberto la puntera para desatar el delirio en el Camp Nou (6-1, min.95).

El Barça remó y creyó en sus posibilidades desde el primer minuto. Tenía claro cómo y también el talento, pero la empresa era muy compleja, porque prácticamente era un imposible darle la vuelta al 4-0 de París y menos cuando Cavani marcó el 3-1 en el minuto 62.

Preparada la escenografía, dispuesta una alineación muy ambiciosa, el Barcelona salió como un cohete. Dibujó Emery un planteamiento muy conservador, prácticamente con cinco medios y cuatro defensas, y cuando los parisinos quisieron darse cuenta ya perdían por 1-0 y solo se habían disputado tres minutos.

Luis Enrique no había escondido sus intenciones desde hacía semanas y puso un 3-4-3. Tres centrales y poblar el mediocampo para tener superioridad, que aparecieran sus mejores hombres en ataque, anticipar las acciones en defensa y, sobre todo, tener paciencia. Todo lo contrario le sucedió a Emery con un planteamiento muy conservador.

En la primera aproximación del Barça, Luis Suárez demostró su instinto goleador. En una acción embarullada en el área, Thiago Silva no pudo despejar y el uruguayo se adelantó a todos para marcar (1-0).

El balón no le duraba nada a los franceses, que no podían combinar ni un pase. El Barça, sin desesperarse, buscaba espacios, pero no acababa de encontrarlos, tampoco aparecía Messi que, de media punta, se perdía entre la densa defensa del PSG. Dos goles más antes del Barça dejaron la gesta a un paso, pero el tanto de Cavani bajó los ánimos y obligó a una segunda remontada.

barcelona 6

psg 1

3Goles: 1-0: min.3: Suárez. 2-0, min.40: Kurzawa, propia puerta. 3-0, min.50: Messi, de penalti. 3-1, min.62: Cavani. 4-1, min.88: Neymar. 5-1, min.90: Neymar, de penalti. 6-1, min.90+5: Sergi Roberto.

3Árbitro: Deniz Aytekin (GER). Amarilla a Matuidi, Draxler, Piqué, Busquets, Cavani, Rakitic, Neymar, Suárez y a Verratti.

3Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Busquets, Iniesta (Arda Turan, min.65), Rakitic (André Gomes, min.84), Messi; Rafinha (Sergi Roberto, min.76), Suárez y Neymar.

3Paris Saint-Germain: Trapp; Meunier (Krychowiak, min. 90+2), T.Silva, Marquinhos, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Matuidi; Lucas (Di Maria, min.55), Draxler (Aurier, min.75) y Cavani.