Remontada salvadora del Mérida

El Mérida necesitaba ganar y ganó, pero hay muchas formas de hacerlo y escogió la forma más difícil, a través de una remontada. Las sensaciones en el descanso eran muy malas, pues el equipo se iba perdiendo y parecía que sin mimbres para darle la vuelta al marcador, pero a veces las decisiones de los banquillos cambian un choque y en esta ocasión, a tenor del resultado final (2-1), parece que estuvo más atinado el entgrenador romano que el melillense.

La afición volvió a responder a la llamada de su equipo, ya que hubo una entrada superior incluso a cuando se juega en horario vespertino, unos 4.000 espectadores.

El choque empezó muy igualado. Parecía que el Melilla apretaba más, pero el Mérida se fue estirando e incluso el primer disparo a portería fue de los locales por mediación de Iván Aguilar tras una buena cabalgada de Kiu al cuarto de hora. Es decir, en un partido igualado, los detalles y no regalar nada son clave.

Pues a pesar de esas premisas claras, el Mérida regaló el gol al Melilla. En una salida de balón, los locales quisieron sacar la pelota jugada desde dentro de su propia área, desde el portero hasta cualquiera de los jugadores del Mérida que intervinieron tuvieron la opción de despejarla fácilmente, pero terminaron perdiéndola para que lo aprovechara Yacine, quien no celebró el gol.

A pesar de que el golpe fue duro, el Mérida no se hundió y no le perdió la cara al partido. No en vano las siguientes tres llegadas fueron locales, aunque sin peligro.

Al descanso, las sensaciones eran que dentro de un partido igualado, el Mérida había cometido un fallo tan grave que le podría costar la derrota, ya que los de Nafti continuaban, al igual que en los duelos anteriores, sin mordiente arriba suficiente como para atisbar una remontada, aunque, al igual que en ocasiones anteriores, tampoco hacían concesiones defensivas, más allá del propio gol.

En la reanudación, Manolo Herrero, técnico del Melilla, retiraba a Pedro Vázquez por problemas físicos dando entrada a Mahanan, o lo que es lo mismo, quitaba a uno de los delanteros para meter a un central. La intención de los visitantes era defender bien la renta y buscar opciones a la contra con Yacine y Boateng. El plan casi le sale a Herrero, pues en el 59 Boateng se planta solo ante Lázaro, pero el cancerbero romano se redime del gol encajado y salva a los suyos de lo que hubiera sido la puntilla.

DOBLE CAMBIO CLAVE / Solo dos minutos después, reacciona Nafti con un doble cambio: retira a Iván Pérez y a Iván Aguilar para dar entrada a Golobart y a Javi Gómez. En un primer momento parecía que iba a cerrar con tres centrales, pero el técnico emeritense mantiene el mismo dibujo colocando a José Cruz como lateral derecho. El plan era no llevarse más sustos a nivel defensivo y meter centímetros para buscar los remates tanto a balón parado como en los centros laterales, y el plan funcionó. Antes del empate de Germán, el Mérida empieza a notar una clara mejoría.

El premio del empate llegaría en el minuto 68. Un buen centro de Julio de Dios lo controla con el pecho Germán que se planta ante Dani Barrio y no falla. La grada empieza a rugir y aparece la sensación de que el Mérida podía llevarse la victoria, pues los dos equipos habían cambiado radicalmente.

La seguridad defensiva mostrada por el Melilla hasta el momento, no en vano llegaba como el equipo menos goleado del grupo a domicilio, de repente se convirtió en dudas. Ante este panorama, a 15 minutos para el final, Santi Villa lanzó un córner a la cabeza de Chema Mato que peinó hacia atrás para que Javi Gómez pusiera la puntera dentro del área chica y metiera la pelota entre las piernas del portero.

Con 15 minutos por delante más los seis que dio de añadido el colegiado, al Mérida le tocaba tirar de oficio para que se jugara muy poco, como así fue, y mantener la valiosa renta que había conseguido. Incluso pudo ampliarla Javi Gómez.

Más por empuje que por juego, el Melilla buscó el empate, pero en la recta final prácticamente no tiró a portería.

En definitiva, una victoria que va a generar una gran dosis de confianza a una plantilla que estaba muy necesitada de ella, y a nivel clasificatorio, el Mérida aprovecha para alejarse a cinco puntos del descenso directo, que marca el Córdoba B, último rival de la temporada, y se distancia a tres, más el goal average, del play out que ahora marca Las Palmas Atl.

MÉRIDA 2

MELILLA 1

3Goles: 0-1: min. 18, Yacine. 1-1: min. 68, Germán. 2-1: min. 75, Javi Gómez.

3Árbitro: Chavet García. Andaluz. Amonestó a los locales Paco Aguza, Kike Pina y Julio de Dios, y a los visitantes Yacine y Mahanan. Expulsó por doble amarilla a Javi Chino, que estaba en el banquillo.

3Estadio: Romano (4.000 espectadores).

3Mérida: Lázaro, Iván Pérez (Javi Gómez, min.61), Paco Aguza, José Cruz, Kike Pina, Chema Mato, Julio de Dios, Kiu (Nana, min.88), Santi Villa, Germán e Iván Aguilar (Golobart, min.61)

3Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Odei, Richi (Braim, min.76), Jilmar, Nando (Borja, min.83), Juanma Espinosa, Lolo Garrido, Boateng, Pedro Vázquez (Mahanan, min.46) y Yacine.