Sábado sin San Jacobo

Otra vez apareció en el descuento, cuando ya todo hacía presagiar que el partido se iba al 0-0. Esta vez fue de penalti. Jacobo no perdonó y por tercer partido en esta temporada dio los tres puntos a los suyos, culminando, eso sí, un gran trabajo de todo el Villanovense en la segunda mitad. El extremo madrileño demostró, como en otros partidos Tapia o Dani, que el equipo llega con fe y con energías a los minutos finales, una de las grandes virtudes de los serones.

Pero además de marcar, Jacobo vio su quinta amarilla esta temporada, lo que le impedirá estar el sábado a las 21.00 horas contra el Córdoba B. Un problema para Ania, ya que otro hombre de banda, Álvaro González, también se perderá el choque por problemas musculares.

Con buen humor, Jacobo reconoce que con acciones como las del pasado domingo el apodo ‘San Jacobo’ le hace gracia. «Es lo típico que me han dicho toda la vida. Da igual cuándo sea el gol, pero parece que se me dan bien esos minutos».

El jugador del Villanovense asegura que no se puso nervioso y que para nada tuvo más presión por haber fallado desde los once metros hace dos semanas. «Llevamos tiempo ensayando penaltis y yo suelo meterlos en los entrenamientos y el otro día lo fallé, pero sabía que el próximo penalti tenía que tirarlo yo y sinceramente no me fijé ni el minuto que era».

La temporada de Jacobo ha ido de menos a más. Al principio le costó entrar en los planes de Iván Ania, pero poco a poco se ha ganado un puesto en el once. Una baja difícil de suplir para este fin de semana. «Ahora mismo estoy encantando, estoy jugando, estoy teniendo minutos y ahora al final estoy haciendo goles importantes. Estoy encantado».

Gran oportunidad

El Villanovense volvió ayer a los entrenos después de su amistoso del martes ante el Castuera. Todos con la mentalidad de ganar los dos partidos que restan y esperar los resultados de sus rivales, Extremadura y Melilla. Independientemente de cómo acabe el equipo, Jacobo cree que el tramo final de temporada está siendo muy bueno. «Estamos en una situación increíble, aunque no dependemos sólo de nosotros quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí; estamos contentos e ilusionados por ganar los dos partidos que nos quedan».

La consigna es no resignarse y salir contra el Córdoba B y el Marbella como si fueran dos finales, sin especular. «Los dos partidos que nos quedan son dos finales. Tenemos que estar con intensidad, que es nuestro sello jugando, y a ver si podemos hacer un gran partido delante de nuestra afición», asegura el extremo madrileño, quien cree que sus compañeros llegan también al final de los partidos por físico y mentalidad. «Te ves arriba y sabes que las cosas pueden llegar y llegas al final de los partidos queriendo ganar», recuerda.

A pesar de la baja de Jacobo y Álvaro, el Villanovense recupera a Kamal y Juanmi tras cumplir su partido de sanción, y Tapia parece que ya está al cien por cien para volver a ocupar el lateral derecho.