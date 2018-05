Sabas intenta construir un Extremadura «muy competitivo»

Una de las mayores virtudes de Juan Sabas como entrenador es su capacidad para tener claros los conceptos. El técnico del Extremadura tiene muy claro lo que quiere de su equipo en la primera eliminatoria ante el Deportivo B: «yo espero un Extremadura muy competitivo. Queremos desarrollar nuestro fútbol sin cometer errores, pero sabiendo que ante cualquier traspiés debemos saber levantarnos. El equipo saldrá a morir, a competir al máximo y a no conceder al rival. Ahora nos hemos liberado de una tensión y una presión y tenemos que aprovecharlo».

El preparador madrileño confía ciegamente en su equipo para esta eliminatoria y aboga también por «disfrutar del playoff. Hay que trabajar con humildad y respeto, pero disfrutar. La eliminatoria al final la marcan pequeños detalles».

Sobre el Deportivo B, Sabas tiene claro tras visionar partidos que se trata de un filial «atípico». Reconoce que encaja muy pocos goles para ser un filial y tiene claro que sabe competir al poseer un ramillete de jugadores importantes que superan los 25 años.

Sabas ha reconocido que este tipo de eliminatorias deben jugarse de manera estratega e inteligente. «Sabemos que son dos partidos y que pueden pasar muchas cosas. No es igual que el partido ante el Betis Deportivo, donde sólo nos valía ganar y además era importante hacerlo cuanto antes».

Sobre la posibilidad de incorporar jugadores para estas eliminatorias de playoff, Sabas no quiso hacer declaraciones: “ya no me voy a meter en líos como en etapas anteriores. Yo tengo a los mejores que son los que están conmigo. Nada más”.

El Extremadura hizo ayer una nueva sesión de entrenamiento sin Airam Benito, baja confirmada. Willy entrenó a menor ritmo y tampoco estará disponible este domingo. Quienes sí entrenaron con normalidad fueron Zarfino y Pardo. Ambos han arrastrado molestias, pero estarán sobre el verde del Francisco de la Hera ante el filial deportivista.

En sala de prensa ayer también habló Manu García, quien reconoció la importancia en los dos últimos partidos (coincidiendo con Sabas) de haber dejado el marco a cero. Cree que en el partido de ida de esta ronda será «crucial» no encajar y tiene claro que el equipo llega en buen momento, «con la cabeza limpia y energías renovadas».