Sanlúcar pide paciencia: «Los fichajes llegarán al Villanovense»

No oculta Manolo Sanlúcar que la del Villanovense es una plantilla corta y que necesita reforzarse por las lesiones de Espín y Elías, pero ante todo sabe que hay que tener paciencia. Le hubiese gustado que los refuerzos estuvieran para el primer partido de la segunda vuelta, el que le enfrenta mañana en el Romero Cuerda al Extremadura, pero el entrenador serón sabe que es fundamental no precipitarse. «Sabemos lo que queremos, pero no vamos a traer un futbolista que se vaya del perfil económico ni tampoco otro que no creamos que es el que necesitamos. Entonces hay que tener paciencia, esperar, porque ya llegará». Añade, eso sí, que está tranquilo, porque desde la dirección deportiva Pepe Cuevas está «trabajando mucho, pero no es fácil».

Reconoce Sanlúcar que para algunos puestos no hay recambio, algo que ya sufrió en los dos últimos partidos de la segunda vuelta. «Fuimos muy justos», dice. Muy sensible es la baja Espín en el centro de la defensa y quizás más la de Elías en el centro del campo. «Necesitamos un jugador del perfil de Elías», se sincera el técnico, «por nuestra idiosincrasia. Si no lo tenemos habrá que jugar a otra cosa y no es lo que queremos», porque como ha repetido en más de una ocasión, la clave de este Villanovense que es tercero en la clasificación es ser fiel a un estilo de juego, «ser el equipo que somos».

Espera Manolo Sanlúcar máxima dificultad en la segunda vuelta («así lo dice la historia de esta categoría») y ahora mismo hay muchas plantillas reestructurándose, por lo que hasta febrero no se sabrá cómo queda cada equipo.

Una de esas plantillas en reconstrucción en la del rival de mañana del Villanovense, el Extremadura, que durante este parón navideño ha cambiado de entrenador (Sabas por Velasco) y ha fichado a varios jugadores. El dibujo que presente el conjunto azulgrana en el Romero Cuerda es una incógnita para Sanlúcar, aunque no espera demasiadas diferencias con lo visto hasta ahora. «Al menos ocho jugadores serán los mismos que ya conocemos; supongo que Doblas estará en la portería, Boateng en el medio campo y le darán una media punta a Walter. Lo demás, va a ser lo mismo. A ver la idea que trae el nuevo entrenador, nosotros vamos a trabajar sobre lo que ya conocemos».