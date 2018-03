Santuario necesita mejorar

«Esto no se puede soportar. Aquí hay muchos niños y muchos equipos sin poder entrenar». El padre de uno de los jóvenes futbolistas del Veracruz se queja amargamente mientras un puñado de chicos se agolpa en un cuarto del terreno de juego en un entrenamiento de un día cualquiera. De todos los días últimamente, en realidad.

El campo Sergio Trejo, único totalmente municipal en Cáceres (100.000 habitantes) se utiliza parcialmente un mes. Se ha caído un muro de las gradas y una parte de los vestuarios está en completa ruina, aunque éste segundo se adivina como un problema menos importante. Se clausuró la instalación deportiva con el sabor inequivoco y sentimental de este barrio de Las 300. «Vivir para ver que tengamos tan poco en el fútbol base», añade otro testimonio. Desde el ayuntamiento, su concejal de Deportes, Pedro Muriel, asegura que «ya hemos hecho todo para que sea obra de urgencia. Y lo será. Y se arreglará y mejorará la instalación».

El futuro de un club histórico y de cantera está en peligro, dicen mientras tanto. Son ocho equipos: dos juveniles, un cadete, dos infantiles, dos alevines y un benjamín. En total, 138 futbolistas y muchos protegonitores especialmente preocupados. Miguel Almirante, ‘Miki’, el sucesor al frente de este modesto club local del inigualable fundador, el malogrado ‘Satur’, no lo dice abiertamente, pero casi. «Esto dependerá de los padres, pero así no se puede hacer mucho... no seré yo el que le diga al ayuntamiento lo que tenga que hacer», acota. Muriel añade que pronto será una realidad la obra, «que tiene presupuesto cerrado».

¿Irse fuera de Las 300 y de este campo tan particular, que tiene césped desde hace 10 años y que se reinaguró y bautizó con el nombre del tristemente fallecido en accidente Sergio Trejo? Se podría plantear, pero es difícil. Alguno dice que se podría en la Ciudad Deportiva o en Pinilla, aunque es complicado y, además, se perdería la esencia. «Es como si al Rayo lo llevas fuera de Vallecas», dice Miki.

Ramiro (Jerez), Víctor Guerra (Amanecer) o Juanjo Polo (Cacereño) son algunos de los nombres de futbolistas de Tercera que han pisado ese campo como jugadores del Veracruz. Todos ellos han hablado de esa vertiente sentimental cada vez que se ha recurrido a la modestia del club extremeño. Y todos ellos recordarán a Satur, como tantísima gente en Cáceres, en problemas como el actual.