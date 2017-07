«Seguiré aún varios años, no imagino mi vida sin el deporte»

Campeonatos de España, récords nacionales, torneos internacionales y tres participaciones en los Juegos Paralímpicos resumirían, brevemente, el palmarés de Loida Zabala (Losar de la Vera, 5 de abril de 1987), halterófila paralímpica que no deja de añadirtrofeos a su vitrina particular. El pasado mayo se proclamó vencedora de la Copa del Mundo de Halterofilia Paralímpica en Eger (Hungría) y, meses antes, en diciembre del 2016, se colgó el oro en el Europeo de Powerlifting en Málaga, donde compitió con personas sin discapacidad. Un ejemplo de superación al que el deporte le ha dado tanto que solo imagina su vida ligada a él.

-¿Cómo se define Loida Zabala como deportista?

-Constante, trabajadora, luchadora. Una guerrera.

-¿Qué hace en sus ratos libres?

-En la actualidad me dedico exclusivamente al deporte. Apenas tengo tiempo libre para el ocio, pero el poco que tengo, lo aprovecho para descansar y atender las redes sociales.

-¿A qué deportista admira?

-A Amalia Pérez, una levantadora de peso mexicana que ha sido campeona paralímpica en varias ocasiones, incluso estando embarazada. Es una deportista apasionante con la que tuve la suerte de vivir varios meses en México y fue increíble. Es muy humana y da todo sin pedir nada a cambio.

-¿Cuál ha sido su momento deportivo más especial?

-Cuando pusieron mi nombre al pabellón de Losar y levanté públicamente cien kilos. Fue un instante mágico, sentí a toda la gente que estaba ahí apoyándome.

<b>-¿Y el más duro?</b>

-Cuando hice tres levantamientos nulos en Hungría. Había luchado muy duro para conseguir la plata y le cogí miedo. Finalmente conseguí un oro hace pocos meses en el mismo campeonato y he podido superar aquella situación en la que tan mal lo pasé.

<b>-Al igual que se prepara físicamente para las competiciones, ¿cómo entrena su mente para ser fuerte psicológicamente?</b>

-Ahora estoy trabajando mentalmente con Iván Alonso, el psicólogo deportivo de Powerexplosive, y gracias a él estoy adquiriendo muchas técnicas que me hacen centrarme solo en la competición y no dar lugar a pensamiento negativo alguno. Me hace ser capaz de dar ese 10% extra que antes no estaba dando.

<b>-Si volviera a nacer, ¿cambiaría algo de su vida, de lo que ha hecho hasta ahora?</b>

-Mantendría todo lo que he vivido, incluso si me dieran la opción de volver a caminar, tampoco lo cambiaría porque mi vida ha sido apasionante así. He vivido tantas experiencias y conocido a tanta gente que no elegiría otra vida distinta.

<b>-En su caso, ¿nació primero la deportista y luego encontró la fortaleza en su especialidad o, por el contrario, halló en la halterofilia primero su pasión y luego se formó como profesional?</b>

-Estuve durante ocho años haciendo mancuernas y me recomendaron que, si tanto me gustaban las pesas, hiciera halterofilia. Lo probé y a partir de ahí nació la Loida deportista.

<b>-¿Qué consejo le daría a una persona, sea deportista o no, a la que la vida le ha deparado algo que no esperaba?</b>

-El principal consejo que le podría dar es que fije un objetivo hacia donde ir y que luche por ello. A lo largo del camino mucha gente le dirá que no lo va a conseguir y se encontrará con diversas barreras que le impedirán llegar a su meta, pero que no se rinda porque al final los sueños se cumplen.

<b>-¿Qué supone llevar el nombre de Extremadura por todo el mundo?</b>

-Todo un orgullo. He estado nueve años fuera de la región y no me sentía identificada con otras comunidades. Y el hecho de poder representar actualmente a la región es un honor para mí.

<b>-¿Cómo ve el futuro de la halterofilia en la región?</b>

-Actualmente soy la única extremeña que está representando este deporte, pero espero que en poco tiempo haya más jóvenes. Los animo a todos a que lo prueben porque es maravilloso y siempre estoy abierta a cualquier persona que quiera aprender sobre él. Lo haría encantada.

<b>-Los entrenamientos y las ayudas económicas son fundamentales para cualquier profesional, ¿hay instalaciones y subvenciones suficientes para fomentar el deporte adaptado?</b>

-Hoy en día en Extremadura sí las hay. Tenemos varios centros de tecnificación y las ayudas que se dan a los deportistas de élite cubren las necesidades, ya sea de cara a la competición o para material deportivo. Y ahora, con el nuevo Plan ADOP, también se van a solventar unas carencias que hemos tenido durante todos estos años. En mi caso, tengo la suerte de contar con Liberty Seguros y Patrocina un Deportista que han sido grandes apoyos en los momentos en los que más falta me ha hecho.

<b>–Ha dicho que su próximo gran reto era una medalla en Tokio. Después de esos Juegos, ¿qué objetivo se marca?</b>

-Todo lo que me estoy planteando ahora está lejos de dejar mi carrera, pues no veo mi día a día sin el deporte. Sé que en la halterofilia la vida es muy longeva y, en cuanto acabase Tokio, mi plan hoy en día sería ir a por los siguientes Juegos.

<b>-¿Hasta cuándo seguirá Loida Zabala batiendo récords?</b>

-Calculo que, si puedo, estaré entre 10 y 15 años más en la élite.

<b>-¿Cómo ha influido en su figura como halterófila el proyecto ‘Patrocina un deportista’ y la colaboración de esponsors como Pimentón de la Vera?</b>

-Para mí ha sido increíble, porque estar tanto tiempo fuera de Extremadura y regresar y sentir el calor de empresas tan grandes y a la vez tan cercanas, supone una motivación extra, sin duda. Ya he tenido una reunión con el responsable de Pimentón de la Vera y ha sido increíble la humanidad que ha mostrado y las ganas que tiene de ayudarnos en todos los aspectos.