Segunda medalla para Quini Carrasco en las World Series

Quini Carrasco sigue sumando éxitos a su palmarés. El cacereño se colgó la medalla de plata en la prueba de las Series Mundiales de Paratriatlón que se ha disputado en Edmonton en la categoría PTS3, la segunda que consigue en este circuito mundial tras el bronce del mes de mayo en Yokohama. «Creo que ha sido mi mejor competición de lo que va de temporada y creo que me dará los puntos suficientes para el lunes [hoy] ser el número 1 del ranking mundial. No me queda más que agradecer a todos los que hacéis posible que yo pueda conseguir esto», escribió el extremeño en las redes sociales.

Quini Carrasco hizo un tiempo de 1.20:56, acabando por detrás del británico Ryan Taylor (1:13:39), que en el ranking mundial está cuatro posiciones por detrás del cacereño.

En Edmonton también compitió Toni Salas, paratriatleta afincado en Navalmoral de la Mata, que ocupó la octava posición en la categoría PTS5.

‘IRON MAN’ EN SUIZA / Este fin de semana está siendo intenso para el triatlón extremeño. Domingo Pablos y Santiago Martín-Romo disputan hoy en Zurich el Ironman de Suiza. Tendrán que completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo en un recorrido en un principio llano, pero después habrá dos puertos rompepiernas que marcarán diferencias. En total tiene un desnivel de 1.300 metros. Para terminar la prueba, 42 kilómetros de carrera a pie.

Otro triatleta extremeño en participar fuera de la región es Israel Pulido, que competirá en el Ironman de los Pirineos, con un desnivel en el ciclismo de 3.800 metros.